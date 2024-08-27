Tata Elxsi Share News: टाटा एलेक्सी के शेयरों में 2 दिनों में 27 प्रतिशत की तेजी

scorecardresearch
टाटा एलेक्सी लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को लगातार दूसरे सत्र में तेजी जारी रही। शेयर 17.72 प्रतिशत बढ़कर 9,082.90 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 27, 2024 17:31 IST
टाटा एलेक्सी लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को लगातार दूसरे सत्र में तेजी जारी रही। शेयर 17.72 प्रतिशत बढ़कर 9,082.90 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। आखिर में ये 16.26 प्रतिशत बढ़कर 8,970.35 रुपये पर बंद हुआ। केवल दो कारोबारी दिनों में इस शेयर में 26.58 प्रतिशत की तेजी आई है।

शेयर में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम

आज इस शेयर में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि करीब 4.81 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ।  टाटा एलेक्सी टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की सहायक कंपनी है। टेक्नीकल एनालिस्ट का कहना है कि तकनीकी सेटअप के आधार पर, 8,600 रुपये के स्तर पर सपोर्ट देखा जा सकता है। 

एंजेल वन के वरिष्ठ शोध विश्लेषक

एंजेल वन के वरिष्ठ शोध विश्लेषक (तकनीकी एवं डेरिवेटिव) ओशो कृष्ण ने कहा, "पिछले कुछ सत्रों में टाटा एलेक्सी में तेजी आई है। सपोर्ट 8400 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है।  रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (रिटेल रिसर्च रवि सिंह ने कहा कि इस शेयर पर रेसिस्टेंस 9,100 रुपये पर होगा और सपोर्ट 8,600 रुपये पर होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 27, 2024