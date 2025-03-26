Swiggy, Zomato: 52 Week High से 46% तक टूटा भाव! क्या सस्ती कीमत पर अभी खरीदना सही?

Swiggy, Zomato Share Price Target: देश की दो सबसे बड़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Swiggy Ltd और Zomato Ltd के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। दोनों शेयर अपने 52 Week High से 46 प्रतिशत तक गिर गए हैं।

स्टोर के तेजी से विस्तार, कड़े कंपीटिशन, कंजम्पशन में मंदी और क्विक कॉमर्स सेगमेंट में मार्जिन में कमी की चिंता के कारण एनालिस्ट थोड़ा सतर्क हैं, हालांकि कई ब्रोकेरज फर्मों ने दोनों स्टॉक को BUY की रेटिंग दी है।

Zomato & Swiggy Share Price Target

ब्रोकरेज ICICI Securities ने दोनों शेयर पर BUY कॉल देते हुए जोमैटो का टारगेट प्राइस 310 रुपये और स्विगी का टारगेट प्राइस 740 रुपये का दिया है।

ब्रोकरेज JM Financial ने दोनों शेयर पर BUY कॉल देते हुए जोमैटो का टारगेट प्राइस 280 रुपये और स्विगी का टारगेट प्राइस 500 रुपये का दिया है।

स्विगी ने अपने हाल ही के फाइलिंग में बताया था कि उसका क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Instamart अब देश भर के 100 शहरों में उपलब्ध है। कंपनी ने यह भी बताया था कि टियर 2 और टियर 3 शहरों से क्विक कॉमर्स की डिमांड बढ़ रही है।

Anand Rathi Top Pick

ब्रोकरेज Anand Rathi ने जोमैटो को अपना टॉप पिक बताया है। ब्रोकरेज ने कहा कि दोनों कंपनी क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी दोनों सेगमेंट में मार्कट लीडर है। ब्रोकरेज को यह उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ज़ोमैटो के लिए फूड डिलीवरी 23 प्रतिशत और क्विक कॉमर्स 75 प्रतिशत CAGR से बढ़ेगा।

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 385 रुपये का रखा है।

MOFSL ने दी Neutral रेटिंग

ब्रोकरेज MOFSL ने स्विगी पर Neutral रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 460 रुपये रखा है। वहीं ब्रोकरेज ने जोमैटो पर BUY रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 270 रुपये का रखा है।

BoFA ने डाउनग्रेड की रेटिंग

ब्रोकरेज BoFA Securities ने Zomato के रेटिंग को डाउनग्रेड करते हुए Neutral रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस को 300 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दिया है।

ब्रोकरेज ने Swiggy की रेटिंग को भी डाउनग्रेड करते हुए Underperform रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस को 420 से घटाकर 325 कर दिया है।

Zomato Share Price

दोपहर 2 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.53% या 5.31 रुपये टूटकर 204.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.50% या 5.25 रुपये गिरकर 204.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Swiggy Share Price

दोपहर 2 बजे तक शेयर बीएसई पर 4.04% या 13.65 रुपये टूटकर 324 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.03% या 13.60 रुपये गिरकर 323.90रुपये पर ट्रेड कर रहा था।