Swiggy के IPO को SEBI से मंजूरी मिली

भारत का फूड डिलीवरी का बाजार, जो साल 2030 तक 2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ने का अनुमान है। Swiggy और Zomato मिलकर फूड इंडस्ट्री के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर कब्जा कर रखा है। जबकि ज़ोमैटो, साल 2021 में सार्वजनिक हुई थी। वहीं स्विग्गी आने वाले महीनों में अपनी पीयर कंपनी को टक्कर देने की तैयारी में है।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 30, 2024 17:51 IST
स्वीगी के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है। 30 अप्रैल को स्वीगी ने सेबी के पास अपने दस्तावेज जमा किए थे। स्वीगी के आईपीओ में कोटक कैपिटल बैंकर का काम करेगी।

IPO की डिटेल्स

फूड टेक दिग्गज Swiggy ने 26 सितंबर को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल किया है। फ्रैश इश्यू के साइज की बात की जाए तो ये 3,750 करोड़ रुपये का है यानि 3750 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे। जबकि ऑफर फॉर सेल (OFS) में 18.53 करोड़ शेयर शामिल होंगे। हाल ही में शेयरों में हुई खरीदारी के प्राइस को देखते हुए प्रति शेयर भाव 350 रुपये तय किया गया है। वहीं OFS का साइज लगभग 6,500 करोड़ रुपये होगा।

इन्वेस्टर्स जैसे Accel, Coatue, Alpha Wave, Elevation, Norwest और Tencent अपने शेयर बेचेंगे और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे ताकि नए निवेशकों के लिए जगह बनाई जा सके। 

स्विग्गी के प्रमुख निवेशक Prosus (32%), SoftBank (8%), Accel (6%) हैं। Elevation Capital, DST Global, Norwest, Tencent, Qatar Investment Authority (QIA), Singapore की GIC समेत दूसरे शेयर होल्डर्स कंपनी में शामिल हैं।

कंपनी की वैल्यूएशन
 

जनवरी 2022 में जब कंपनी ने आखिरी बार फंड जुटाया था, तब कंपनी की वैल्यूएशन $10.7 बिलियन था। हालाँकि, पिछले कुछ महीनों में, बैंकरों ने विश्वास व्यक्त किया है कि Swiggy  लगभग $10-13 बिलियन के मार्केट कैप/वैल्यूएशन के साथ लिस्ट हो सकता है।

स्विग्गी का IPO की तैयारी कम से कम नवंबर 2023 से चल रही है। अप्रैल से स्विग्गी ने सेकंडरी मार्केट में एक्शन बढ़ाया है। HNIs और फैमिली ऑफिस ने कंपनी में शेयर खरीदे हैं, जिसकी वैल्यूएशन सेकंडरी मार्केट लेनदेन के दौरान $9-9.3 बिलियन था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
