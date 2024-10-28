Swiggy के IPO की तारीख को लेकर हो गया खुलासा!

दिवाली के छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से IPO मार्केट में हलचल होने वाली है। फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी कंपनी Swiggy के IPO को लेकर बड़ी खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विगी का IPO निवेशकों के लिए 6 से 8 नवंबर के बीच खुल सकता है। आइये जानते हैं तमाम जानकारियां...

advertisement

फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म Swiggy

इस फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म का आईपीओ 6 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल सकता है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अपर प्राइस बैंड के लेवल पर स्विगी इस IPO से करीब 11.3 बिलियन डॉलर यानि करीब 95 हजार करोड़ रुपये से ज्‍यादा की वैल्‍यूएशन को टारगेट कर रही है। स्विगी का आईपीओ करीब 11,800 करोड़ रुपये का होगा। इसमें फ्रेश शेयर्स का हिस्‍सा करीब 4,500 करोड़ रुपये का होगा। इसमें ऑफर फॉर सेल भी होगा। एंकर निवेशकों के लिए ये IPO एक दिन पहले 5 नवंबर को खुल सकता है। बता दें कि स्विगी में Prosus और Softbank जैसी दिग्‍गज इन्‍वेस्‍टमेंट फर्म्‍स ने निवेश कर रखा है, जो इस IPO में अपनी होल्डिंग बेच सकते हैं। ये किस भाव पर आएगा यानि इसका प्राइस बैंड क्या होगा, फिलहाल इसकी जानकारी 2 दिन में मिलने की उम्मीद है।

अब सवाल उठता है कि IPO के फंड का इस्तेमाल कहां होगा? तो स्विगी करीब 982 करोड़ रुपये से अपनी सब्सिडियरी Scootsy में निवेश करेगी और अपनी क्विक कॉमर्स सब्सिडियरी इंस्टामार्ट के लिए डार्क स्टोर नेटवर्क का विस्तार करेगी। स्विगी ऐसे समय में बाजार में IPO ला रहा है जब अक्टूबर महीने में स्टॉक मार्केट करीब 7 प्रतिशत टूट चुका है।

किससे है मुकाबला?

स्विगी की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर देशभर के 1.50 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। कंपनी फूड डिलीवरी के अलावा क्विक कॉमर्स के बिजनेस में भी है। क्विक कॉमर्स का बिजनेस वो इंस्टामार्ट के नाम से करती है. क्विक कॉमर्स या ग्रॉसरी का ई-कॉमर्स बिजनेस दिन प्रतिदिन ज्यादा कंपटीटिव होता जा रहा है।

बता दें कि हाल ही में स्विगी ने कुछ शहरों में प्लेटफॉर्म चार्ज बढ़ाने का एलान किया है। कंपनी अब दिल्ली में प्लेटफॉर्म चार्ज के तौर पर 10 रुपये वसूल रही है। इससे पहले ऑनलाइन खाना ऑर्डर की सुविधा देने वाला मंच स्विगी ने 10 मिनट में फूड और बेवरेज की सप्लाई करने वाली सेवा ‘बोल्ट’ शुरू करने की घोषणा की थी। यह सेवा छह प्रमुख शहरों- हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु में प्रमुख स्थानों पर पहले से ही ऑपरेशनल में है।