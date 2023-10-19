Suzlon के शेयर ने बनाया नया हाई !

Suzlon Energy Limited में फिर नई तेजी आ गई है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में इस स्टॉक जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है, जिससे इसके शेयरों में अपर सर्किट लग गया। स्टॉक में अचानक उछाल ने फिर निवेशकों और मार्केट एनालिस्ट्स की दिलचस्पी बढ़ा दी है। लेकिन सबसे जरूर सवाल है कि ये स्टॉक अचनाक गोली कैसे हो गया और ये तेजी कितनी लंबी चलने वाली है? अगर Suzlon Energy का साल 2023 में प्रदर्शन देखें तो इस स्टॉक ने अबतक 189% की बढ़त के साथ मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में स्टॉक में 286 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस शानदार प्रदर्शन ने कंपनी के मार्केट कैप को 42,000 करोड़ रुपये के पार पहुंचा दिया है। पिछले 5 सालों में इसने 471% का रिटर्न दिया है। वहीं दो ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक में अपर सर्किट लग गया और शेयर ने 32 रुपए के लेवल को भी छू लिया। स्टॉक में करीब 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। यानि स्टॉक 30 तो पार करना छोड़िए 32 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्टॉक में तेजी की वजह क्या है? सबसे पहले स्टॉक में तेजी की वजह कंपनी की जबरदस्त स्ट्रैटेजी रही है। सुजलॉन की हालिया सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख कारणों में से एक कंपनी की बदली हुई स्ट्रैटेजी है। सुजलॉन ने विंड एनर्जी सल्यूशंस में माहिर है। ऑपरेटिंग कैपेसिटी और उभरते ग्रीन एनर्जी मार्केट्स में डायवर्सिफिकेशन पर कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऊपर से सुजलॉन का कर्ज भी तेजी से घट रहा है। कंपनी को हाल ही में कई ऑडर्स मिले हैं। इस स्ट्रैटेजिक बदलाव ने इन्वेस्टर्स में भरोसा जगाया है, जिसकी वजह से इसके शेयरों की मांग बढ़ी है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए ग्लोबल दबाव ने सुजलॉन जैसी कंपनियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेशन क्लीन एनर्जी में तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे विंड एनर्जी सल्यूशंस की डिमांड बढ़ी है। इस सेक्टर में सुजलॉन को एक्सपर्ट्स उसे इस उभरते सेक्टर के लाभार्थी के रूप में स्थापित करती है।

