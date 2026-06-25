Stock Market Today: सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा चढ़कर खुला, निफ्टी 24,100 के करीब; ऑटो और FMCG शेयरों में खरीदारी

वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार ने मजबूत शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 400अंक की बढ़त के साथ 77,245.83 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 50, 101.20 अंक चढ़कर 24,100 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार खुलते ही ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जबकि मेटल, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों पर दबाव बना रहा।

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इन शेयरों में दिखी तेजी

शुरुआती कारोबार में Eternal के शेयर करीब 3.25% की तेजी के साथ कारोबार करते दिखे। इसके अलावा Maruti Suzuki के शेयर लगभग 3% चढ़े। ITC में 1.17%, BEL में 1.12% और Adani Ports में 0.97% की बढ़त दर्ज की गई।

इन शेयरों पर रहा दबाव

वहीं, Asian Paints के शेयर करीब 0.50% फिसले। ICICI Bank में 0.37%, Bajaj Finserv में 0.28%, Bajaj Finance में 0.18% और Axis Bank में 0.14% की गिरावट देखी गई।

बाजार पर किन बातों की रहेगी नजर

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो इसका असर महंगाई और आर्थिक वृद्धि दोनों पर पड़ सकता है। निवेशकों की नजर वैश्विक घटनाक्रम के साथ-साथ प्रमुख आर्थिक संकेतकों और केंद्रीय बैंकों के फैसलों पर भी बनी रहेगी, क्योंकि ये आगे बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।