Suzlon Share Price: पिक्चर अभी बाकी है! Motilal Oswal और JM Financial ने बताया अभी इतना और भागेगा स्टॉक

ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal ने कहा कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (MNRE) द्वारा घोषित नए ढांचे के तहत शॉर्ट टर्म से मिड टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर को बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिलेगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 15:19 IST

Suzlon Share Price: शेयर बाजार में आज जारी भारी तेजी के बीच Suzlon Energy के शेयर में आज ताबड़तोड़ रैली देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 10% से ऊपर चढ़कर ट्रेड कर रहा था। स्टॉक में यह तेजी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (MNRE) द्वारा घोषित नए ढांचे के बाद देखने को मिल रही है। 

घरेलू ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal Financial Services और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने इस शेयर का टारगेट प्राइस बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

MNRE के नए ढांचे से कंपनी को फायदा

ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal ने कहा कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (MNRE) द्वारा घोषित नए ढांचे के तहत शॉर्ट टर्म से मिड टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर को बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें विंड टर्बाइन मॉडलों और विनिर्माताओं की संशोधित लिस्ट (RLMM) में विंड टर्बाइन मॉडलों को शामिल करने/अपडेट करने की प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

ड्राफ्ट संशोधन में प्रमुख घटकों की स्थानीय सोर्सिंग को अनिवार्य बनाया गया है, जिससे भारतीय ओईएम की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी। मोतीलाल ओसवाल का मानना ​​है कि सुजलॉन को इससे लाभ मिलने वाला है।

मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि अगर यह ड्राफ्ट अंतिम रूप ले लेता है तो इससे चीनी ओईएम से कंपीटिशन और बाजार हिस्सेदारी में संभावित कमी और मार्जिन पर दबाव से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में भी मदद मिलेगी। 

Suzlon Share Price Target

ब्रोकरेज Motilal Oswal ने इस शेयर पर BUY रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 75 रुपये का दिया है। 

एक अन्य ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने कहा कि उसे उम्मीद है कि मार्च 2025 की तिमाही में सुजलॉन एनर्जी का रेवेन्यू पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 56 प्रतिशत बढ़कर 3,421.1 करोड़ रुपये हो जाएगा। 

ब्रोकरेज JM Financial ने इस शेयर पर BUY रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 71 रुपये का दिया है। 

दोपर 2:59 बजे तक शेयर एनएसई पर 10.08% या 5.55 रुपये चढ़कर 60.62 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 9.62% या 5.30 रुपये चढ़कर 60.38 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
