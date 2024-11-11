scorecardresearch
Suzlon 62 रूपये पर आया, खरीदने का वक्त आया?

Suzlon 62 रूपये पर आया, खरीदने का वक्त आया?

ये स्टॉक 86.04 रुपये का हाई लगा चुका है और अपने हाई से एक साल में 27.77 प्रतिशत गिर चुका है। अब सवाल ये है कि क्या इसे खरीदने का वक्त आ गया है। क्योंकि शेयर में कई अपडेट भी आए हैं।

Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 11, 2024 18:30 IST
Suzlon Energy share price: As of September 2024, promoters held a 13.25 per cent stake in the company.


सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को लगातार तीसरे सत्र में गिरावट देखने को मिली है। शेयर 0.56 प्रतिशत गिरकर 62.15 रुपये पर बंद हुआ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये स्टॉक 86.04 रुपये का हाई लगा चुका है और अपने हाई से एक साल में 27.77 प्रतिशत गिर चुका है। अब सवाल ये है कि क्या इसे खरीदने का वक्त आ गया है। क्योंकि शेयर में कई अपडेट भी आए हैं।

हाल ही में सुजलॉन के नए कारोबार के सीईओ ईश्वर चंद मंगल ने 28 साल तक कंपनी से जुड़े रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है और अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (Q2 FY25) के लिए अपनी दूसरी तिमाही के कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट में 95.72 प्रतिशत की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्ज की है।

ब्रोकरेज की राय

तकनीकी सेटअप के आधार पर, इस शेयर पर तत्काल प्रतिरोध 66-72 रुपये के दायरे में देखा जा सकता है और समर्थन 60 रुपये के आसपास मिल सकता है। एक विश्लेषक ने मौजूदा स्तरों पर सुजलॉन से बचने की सलाह दी है।

एंजेल वन में वरिष्ठ शोध विश्लेषक (तकनीकी एवं डेरिवेटिव) ओशो कृष्णन ने कहा, "सुजलॉन में 86 रुपये के हाल के शिखर से करीब 30 प्रतिशत की गिरावट आई है। तकनीकी संकेतक भारी बिकवाली के बीच ओवरबॉट से ओवरसोल्ड क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। स्तर-विशिष्ट मोर्चे पर, 60-55 रुपये की गिरावट को कम करने की उम्मीद है, जबकि 70-72 रुपये के आसपास एक कठोर प्रतिरोध है। और, एक निर्णायक उल्लंघन तुलनात्मक अवधि में केवल नई गति को ट्रिगर कर सकता है।"

स्टॉक्सबॉक्स के तकनीकी विश्लेषक कुशाल गांधी ने कहा, "चल रहे सुधारात्मक चरण में अनियमित गतिविधियां और अपेक्षाकृत उच्च बिक्री वॉल्यूम की विशेषता है, जिसमें मूल्य कार्रवाई निम्न उच्च संरचना बनाती है और सुधार के कोई संकेत नहीं दिखाती है। वर्तमान में, तत्काल समर्थन 56.50-55.50 रुपये की सीमा में है। आगे की कमजोरी को रोकने के लिए इस सीमा से ऊपर की स्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। हम वर्तमान बाजार मूल्य पर सुजलॉन से बचने की सलाह देते हैं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है।"

आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 59 रुपये और प्रतिरोध 66 रुपये होगा। 66 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक कदम 70 रुपये की ओर आगे की बढ़त को गति दे सकता है। अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज अल्पावधि के लिए 58 रुपये और 70 रुपये के बीच होगी।"

सेबी-पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा, "सुजलॉन एनर्जी मंदी में है, लेकिन दैनिक चार्ट पर 58 रुपये पर तत्काल समर्थन के साथ ओवरसोल्ड भी है। निवेशकों को केवल तभी खरीदना चाहिए जब दैनिक बंद 66.6 रुपये के प्रतिरोध स्तर से ऊपर हो, ताकि निकट भविष्य में 79 रुपये का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।"

सितंबर 2024 तक, प्रमोटरों के पास कंपनी में 13.25 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जो पिछली तिमाही के 13.27 प्रतिशत से थोड़ी कम है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 11, 2024