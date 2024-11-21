Suzlon Energy Share में 4 दिन से अपर सर्किट, अब आया नया टारगेट

जहां एक तरफ बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। अडानी ग्रुप के शेयरों की पिटाई चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर Suzlon Energy के शेयरों में बंपर तेजी देखी जा रही है। स्टॉक में अपर सर्किट का सिलसिला जारी है और अब ब्रोकरेज की ओर से शेयर को लेकर नए टारगेट्स दिए गए हैं।

advertisement

Suzlon Energy के शेयर गुरुवार को 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ 65.08 रुपए के लेवल पर आ गए। पिछले लगातार चार ट्रेडिंग सेशन से इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। इस दौरान स्टॉक का भाव 54 रुपए से 65 रुपए के पार हो गया।

मल्टीबैगर सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में पिछले दो महीनों में अपने 52 वीक हाई के स्तर से 38 प्रतिशत की गिरावट आई। उस्के बाद अब भाव कुछ बेहतर हो रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी के शेयर ने 12 सितंबर 2024 को 86.04 रुपये के 52 सप्ताह के हाई लेवल को छुआ था। उसके बाद ही स्टॉक में बड़ी गिरावट देखी गई। अब विदेशी ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली ने स्टॉक पर अपना नजरिया रखा है।

ब्रोकरेज का कहना है कि वित्त वर्ष 27 तक ROE के 25 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद के साथ हमारा मानना है कि सुजलॉन की स्टोरी अभी डेवलप हो रही है। हाल ही में मिले ऑर्डर राज्य PSU और C&I क्लाइंट के बीच टर्बाइन निर्माता के लिए वरीयता दर्शाते हैं और रेनोम एनर्जी के हालिया अधिग्रहण से गैर-सुजलॉन O&M अवसरों के 32GW से अधिक का फायदा उठाने में मदद मिल सकती है। सुज़लोन में हुए हालिया डेवलपमेंट ने स्टॉक को आकर्षक वैल्यूशन पर पहुंचा दिया है।

मॉर्गन स्टेनली ने सुजलॉन पर अपना टाररगेट प्राइस 71 रुपए पर बरकरार रखा है और खरीदारी की सलाह दी है। 13 नवंबर के निचले स्तर तक सुजलॉन के शेयरों ने अपने हाल के टॉप लेवल 86.04 से 38 प्रतिशत करेक्शन दिखाया था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

