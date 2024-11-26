Suraksha Diagnostic का IPO 29 नवंबर को खुलेगा, जानिए तमाम डिटेल्स

IPO के बाजार में एक और कंपनी दस्तक देने जा रही है। पश्चिम बंगाल स्थित Suraksha Diagnostic Ltd. का IPO 29 नवंबर से खुलने जा रहा है। आइये इससे जुड़ी तमाम डिटेल्स के बारे में जानते हैं।

सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) 29 नवंबर 2024 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 3 दिसंबर 2024 को बंद होगा। कंपनी ने ₹846.25 करोड़ के इस IPO के लिए ₹420 से ₹441 प्रति शेयर की प्राइस बैंड तय किया है। निवेशक एक लॉट में 34 शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं और बाद में एक से ज्यादा लॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। IPO के अलॉटमेंट 4 दिसंबर 2024 को घोषित किया जाएगा,और कंपनी के शेयर 6 दिसंबर 2024 को BSE और NSE पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

advertisement

यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसमें 19,189,330 इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। हिस्सेदारी बेचने वाला प्रमोटर्स में सोमनाथ चटर्जी, ऋतु मित्तल और सत्येश कुमार वर्मा शामिल हैं। इसके अलावा OrbiMed Asia II Mauritius Limited, मुन्ना लाल केजरीवाल और संतोष कुमार केजरीवाल भी निवेशक हिस्सेदारी बेचने वाले शेयरहोल्डर्स हैं। चूंकि यह IPO एक OFS है, सभी प्राप्त राशि सीधे शेयरहोल्डर्स के पास ही जाएगी।

कंपनी ने IPO का 50% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) के लिए, 35% खुदरा निवेशकों के लिए और शेष 15% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित किया है।

सुरक्षा डायग्नोस्टिक की स्थापना 2005 में हुई थी और यह पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी परीक्षण और मेडिकल कंसल्टेंसी सेवाएं देती है। कंपनी के पास एक सेंट्रल लेबोरेटरी है, जिसमें 8 सैटेलाइट लेबोरेटरीज और 215 ग्राहक टचप्वाइंट्स हैं, जिसमें 49 डायग्नोस्टिक सेंटर और 166 सैंपल कलेक्शन सेंटर शामिल हैं, जो जून 30, 2024 तक पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मेघालय में स्थित हैं।

वित्तीय वर्ष 2024 में, सुरक्षा डायग्नोस्टिक का रेवेन्यू ₹219 करोड़ तक बढ़ा है, जो पिछले वर्ष ₹190 करोड़ थी। इस दौरान, कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹23 करोड़ तक बढ़ा। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, Nuvama वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इस IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि Kfin Technologies लिमिटेड रजिस्ट्रार हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।