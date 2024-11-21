सुपरटेक इकोविलेज-1 सोसाइटी में नई मेंटेनेंस कंपनी ने संभाला कार्यभार, शुल्क में की कटौती

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे बड़ी और चर्चित सोसाइटी सुपरटेक इकोविलेज-1 में निवासियों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। नई मेंटेनेंस कंपनी ने हाल ही में कार्यभार संभाल लिया है और इसके साथ ही मेंटेनेंस शुल्क में कटौती की घोषणा भी की है।

निवासियों की पुरानी मेंटेनेंस कंपनी से नाराजगी

निवासी लंबे समय से पुरानी मेंटेनेंस कंपनी वाईजी एस्टेट की कार्यशैली से असंतुष्ट थे। आरोप थे कि कंपनी ने सोसाइटी के रखरखाव और सेवाओं में लापरवाही बरती और कई बार निवासियों से अवैध वसूली के मामले भी सामने आए।

पिछले कुछ वर्षों में सोसाइटी में बिजली कटौती, लिफ्टों का खराब संचालन, स्वच्छता की कमी और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं प्रमुख थीं। इन मुद्दों के चलते निवासियों को कई बार प्रदर्शन और शिकायतें करनी पड़ीं।

नई मेंटेनेंस कंपनी से उम्मीदें

निवासियों की शिकायतों और विरोध के बाद, पुरानी कंपनी को हटाकर नई मेंटेनेंस कंपनी को नियुक्त किया गया है। निवासियों को उम्मीद है कि नई कंपनी अब बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी और पुरानी समस्याओं का समाधान करेगी।

इकोविलेज-1 के निवासी रितेश सिंह ने कहा, नई कंपनी के आने से हमें सुरक्षा और स्वच्छता में सुधार की उम्मीद है। इस बार हर टावर से प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, ताकि वे कामकाज की निगरानी कर सकें और पुरानी समस्याएं दोबारा पैदा न हों।

एक और अन्य निवासी जे डी खान का कहना है कि सोसाइटी में समस्याओं का अंबार था। आए दिन समस्याएं पैदा होती रहती थी और ये पहले मौका है कि अब लोग बिल्डर की बजाए खुद आगे आकर मेंटेनेंस सोसाइटी का चयन कर रहे हैं और बाकी सोसाइटी भी ऐसा कर सकती है और उनको बिल्डर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बिल्डर तो सिर्फ वसूली करना जानताहै

मेंटेनेंस शुल्क में कटौती से राहत

नई मेंटेनेंस कंपनी ने आते ही निवासियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मेंटेनेंस शुल्क में कटौती से लोगों को आर्थिक रूप से फायदा होगा, खासकर उन परिवारों को जो लंबे समय से खराब सेवाओं के लिए अधिक शुल्क चुकाने को मजबूर थे।

सोसाइटी में सुधार की योजना

नई एजेंसी ने सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाने का वादा किया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

सुरक्षा में सुधार: सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाना और गार्ड्स की तैनाती।

लिफ्ट रखरखाव: नियमित चेकअप और मरम्मत के जरिए लिफ्ट सेवाओं को सुचारू बनाना।

स्वच्छता: सार्वजनिक स्थानों की सफाई और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान।

रेजिडेंट्स की भागीदारी: हर टावर से प्रतिनिधियों को शामिल कर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

सुपरटेक इकोविलेज-1 में पुरानी मेंटेनेंस कंपनी को हटाना निवासियों के लिए एक बड़ी जीत है। लंबे समय तक संघर्ष, शिकायतें और विरोध प्रदर्शन के बाद, आखिरकार नई मेंटेनेंस कंपनी ने कार्यभार संभाला।

इकोविलेज-1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे बड़ी सोसाइटी में से एक है, जहां हजारों परिवार रहते हैं। निवासियों को उम्मीद है कि नई मेंटेनेंस कंपनी उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करेगी और सोसाइटी को एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगी।

