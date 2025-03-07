Dividend Stock: Sun TV Network Limited के बोर्ड मेंबर्स ने आज डिविडेंड की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने गुरुवार 7 मार्च को बताया था कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स शुक्रवार 7 मार्च 2025 को अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।

बोर्ड मेंबर्स ने शेयरधारकों के लिए 50% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। आज कंपनी का शेयर 1% चढ़कर बंद हुआ है। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगा और क्या है इस डिविडेंड का रिकॉर्ड और पेमेंट डेट।

Sun TV Dividend 2025

कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने 50% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 2.5 रुपये का डिविडेंड देगी।

Sun TV Dividend Record Date

अंतरिम डिविडेंड की घोषणा से एक दिन पहले ही कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की पुष्टी कर दी थी। तय अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट गुरुवार 13 मार्च 2025 है।

Sun TV Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि अंतरिम डिविडेंड की पेमेंट घोषणा के 30 दिन के अंदर होगी।

Sun TV Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले नवंबर 2024 में 5 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में भी 5 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2024 में 3 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Sun TV Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.05% या 5.95 रुपये चढ़कर 570.05 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.71% या 4 रुपये टूटकर 568.55 रुपये पर रहा।

Sun TV Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 25 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 8 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 29 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 30 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 36 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।