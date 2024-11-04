Sun Pharma: अमेरिकी से आई बुरी खबर,स्टॉक धड़ाम

फार्मा कंपनी Sun Pharma के शेयरों में आज 5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार में सोमवार को खुलते ही इसमें भारी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट का कारण हेयर लॉस की दवा Leqselvi के पेटेंट से जुड़े मामले में रोक लगना है। दोपहर तक Sun Pharma का शेयर 4.2% की गिरावट के साथ ₹1,779.75 पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

अमेरिकी कोर्ट का निर्णय और पेटेंट विवाद

अमेरिका की एक अदालत ने Sun Pharma की दवा Leqselvi के लॉन्च पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी कंपनी Incyte ने पेटेंट के मामले में Sun Pharma के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया था। Leqselvi का उपयोग गंभीर Alopecia Areata के इलाज में होना था। अदालत के आदेश के अनुसार, यह रोक दिसंबर 2026 या अगले कोर्ट निर्णय तक जारी रहेगी। Sun Pharma ने बताया कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करने का विचार कर रही है, लेकिन इस प्रक्रिया के चलते दवा के लॉन्च में देरी की संभावना है।

आगे का संभावित समाधान

Emkay Institutional Equities जैसे वैश्विक ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि Sun Pharma और Incyte के बीच रॉयल्टी आधारित समझौते का रास्ता खुल सकता है। Sun Pharma की हालिया कमाई कॉल में भी Leqselvi दवा को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें अगले 3-4 वर्षों में इसकी बिक्री से 200 मिलियन डॉलर तक की संभावित आय बताई गई है। इस दवा के जरिए Sun Pharma को आय के रूप में बड़ा अवसर मिल सकता है।

मंजूरी के एक हफ्ते बाद ही विवाद

Leqselvi को US FDA से मंजूरी मिलने के एक हफ्ते के भीतर ही इस पर पेटेंट का विवाद खड़ा हो गया। यह दवा अगस्त में लॉन्च की जानी थी, लेकिन अब कानूनी मामलों के कारण लॉन्च में देरी हो सकती है। स्थिति और गंभीर होने पर पेटेंट की अवधि समाप्त हो सकती है, जिससे कंपनी के लिए दवा का लॉन्च आगे टल सकता है। रॉयल्टी आधारित समझौता होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है, लेकिन कोर्ट के अंतिम निर्णय से पहले इस पर अनिश्चितता बनी हुई है।

दवा से संभावित आय का अनुमान

ब्रोकरेज फर्म Nomura ने वित्त वर्ष 2025 में Leqselvi के लॉन्च की संभावना जताई है और अनुमान लगाया है कि इस दवा से कंपनी को वित्त वर्ष 2025 में 10 मिलियन डॉलर, वित्त वर्ष 2026 में 80 मिलियन डॉलर, और वित्त वर्ष 2027 में 150 मिलियन डॉलर तक की आय हो सकती है। इस आय का Sun Pharma की कुल आय में क्रमशः 0.4%, 3.1% और 5.2% का योगदान रहने की संभावना है।

हालांकि, Nomura ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोर्ट का फैसला Sun Pharma के पक्ष में नहीं आता या कोई समझौता नहीं होता, तो इस दवा का लॉन्च दिसंबर 2026 तक टल सकता है। इस देरी का कंपनी की अर्निंग्स और निवेशकों के सेंटीमेंट पर नकारात्मक असर हो सकता है। बता दें कि Sun Pharma का जुलाई-सितंबर तिमाही में मुनाफा साल-दर-साल 28% बढ़कर ₹3040 करोड़ पहुंचा है, जो विश्लेषकों के अनुमान से बेहतर है, और इस दौरान कंपनी की आय भी 9% बढ़कर ₹13,291 करोड़ हो गई।

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

