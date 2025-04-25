गिरते बाजार में चढ़ रहा ये Multibagger Pharma Stock, निवेशक हो गए मालामाल

Share Market Today: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाजार में आई इस बिकवाली के बीच Multibagger Pharma Stock के शेयर फोकस में है। दरअसल, आज Sudarshan Pharma Industries के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

दोपहर 12 बजे से पहले स्टॉक 1 फीसदी तक चढ़ गया था। हालांकि, बाद में शेयर में हल्की गिरावट आई। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (Sudarshan Pharma Industries Share) 0.88 फीसदी की तेजी के साथ 27.50 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। आपको बता दें कि सुदर्शन फार्मा के शेयर ने सालभर में 250 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

सुदर्शन फार्मा ने हाल ही में पिछले वित्त वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। इस नतीजों के कारण ही आज कंपनी के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Sudarshan Pharma Industries Q4 Result)

सुदर्शन फार्मा ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का नेट प्रॉफिट 10.03 करोड़ रुपये रहा जो इससे पहले के साल में ₹6.64 करोड़ था। इसका मतलब है कि एक साल में कंपनी का मुनाफा 52 फीसदी बढ़ गया है। तिमाही आधार पर चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹9.95 करोड़ रहा। इसके अलावा चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹277.26 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की तिमाही से 18.8 फीसदी ज्यादा है।

शेयर की परफॉर्मेंस (Sudarshan Pharma Industries Share Performance)

सुदर्शन फार्मा शेयर का 52-वीक हाई का रेंज 53.50 और 52-वीक लो का रेंज 5.82 है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर करीब 17 फीसदी गिर गए हैं। वहीं, बीते छह महीने में स्टॉक 24 फीसदी टूटा है। शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक ने एक साल में 258.54 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 339.30 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 661.81 करोड़ रुपये है।