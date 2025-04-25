scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारगिरते बाजार में चढ़ रहा ये Multibagger Pharma Stock, निवेशक हो गए मालामाल

गिरते बाजार में चढ़ रहा ये Multibagger Pharma Stock, निवेशक हो गए मालामाल

Pharma Stock: आज शेयर बाजार के दोनों सूचकांक लाल निशान पर हैं। बाजार में आई इस बिकवाली के बीच एक फार्मा कंपनी के शेयर फोकस में है। दरअसल, गिरते बाजार के बीच यह शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 25, 2025 12:54 IST
मंगलवार की बड़ी गिरावट से उबरा शेयर बाजार
मंगलवार की बड़ी गिरावट से उबरा शेयर बाजार

Share Market Today: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाजार में आई इस बिकवाली के बीच Multibagger Pharma Stock के शेयर फोकस में है। दरअसल, आज Sudarshan Pharma Industries के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 

दोपहर 12 बजे से पहले स्टॉक 1 फीसदी तक चढ़ गया था। हालांकि, बाद में शेयर में हल्की गिरावट आई। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (Sudarshan Pharma Industries Share) 0.88 फीसदी की तेजी के साथ 27.50 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। आपको बता दें कि सुदर्शन फार्मा के शेयर ने सालभर में 250 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 

advertisement

सुदर्शन फार्मा ने हाल ही में पिछले वित्त वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। इस नतीजों के कारण ही आज कंपनी के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Sudarshan Pharma Industries Q4 Result)

सुदर्शन फार्मा ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का नेट प्रॉफिट 10.03 करोड़ रुपये रहा जो इससे पहले के साल में ₹6.64 करोड़ था। इसका मतलब है कि एक साल में कंपनी का मुनाफा 52 फीसदी बढ़ गया है। तिमाही आधार पर चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹9.95 करोड़ रहा। इसके अलावा चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹277.26 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की तिमाही से 18.8 फीसदी ज्यादा है। 

शेयर की परफॉर्मेंस (Sudarshan Pharma Industries Share Performance)

सुदर्शन फार्मा शेयर का 52-वीक हाई का रेंज 53.50 और 52-वीक लो का रेंज 5.82 है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर करीब 17 फीसदी गिर गए हैं। वहीं, बीते छह महीने में स्टॉक 24 फीसदी टूटा है। शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक ने एक साल में 258.54 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 339.30 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 661.81 करोड़ रुपये है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 25, 2025