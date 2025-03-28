Studds Accessories IPO: हेलमेट और मोटरसाइकिल एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी स्टड्स (Studds) ने प्राइमरी मार्केट में एंट्री करने के लिए एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है। स्टड्स ने मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के सामने आईपीओ के लिए Draft Red Herring Prospectus (DRHP) दाखिल किया है।

इससे पहले कंपनी ने करीब सात साल पहले ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे। उस समय कंपनी ने 2018 में प्राइमरी शेयर जारी करके 98 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा, 3,939,000 इक्विटी शेयरों के OFS के माध्यम से जारी करने की पेशकश की थी।

advertisement

Studds IPO Details

कंपनी इस बार अपने आईपीओ में ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले 7,786,120 इक्विटी शेयर की पेशकश करेगी। इस आईपीओ में कोई भी फ्रेश इश्यू शामिल नहीं है।

DRHP के अनुसार, OFS में भाग लेने वाले प्रमोटर शेयरधारकों में सिद्धार्थ भूषण खुराना और चांद खुराना शामिल हैं। कंपनी के शेयरों को BSE और NSE पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है।

इस आईपीओ का मकसद स्टॉक एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयरों को लिस्ट करने और फेस वैल्यू के 7,786,120 इक्विटी शेयरों तक के OFS को पूरा करना है। कंपनी को इस ऑफर से कोई इनकम नहीं होगी।

इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स IIFL Capital Services Limited और ICICI Securities Limited हैं।

Studds के बारे में

कंपनी, Studds और SMK ब्रांडों के तहत टू- व्हीलर हेलमेट और Studds ब्रांड के तहत अन्य सहायक उपकरण (जैसे दोपहिया सामान, दस्ताने, हेलमेट लॉकिंग डिवाइस, रेन सूट, राइडिंग जैकेट और आईवियर) का डिजाइन, निर्माण, मार्केटिंग और सेल करती है।

कंपनी के प्रोडक्ट पूरे भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 70 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं, कंपनी मुख्य रूप से अमेरिका, एशिया (भारत को छोड़कर), यूरोप में अपने प्रोडक्ट बेचती है।

स्टड्स Jay Squared LLC के लिए भी हेलमेट बनाती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में "Daytona" ब्रांड के तहत बेचे जाते हैं, साथ ही O’Neal के लिए भी उनके ब्रांडिंग के तहत, यूरोप, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में प्रोडक्ट मिलते हैं।