Newsशेयर बाज़ारइस Defence Stock पर विदेशी ही नहीं दिग्गज निवेशक भी टूट पड़े! धुआंधार तेजी जारी

इस Defence Stock पर विदेशी ही नहीं दिग्गज निवेशक भी टूट पड़े! धुआंधार तेजी जारी

जहां एक तरफ सरकारी डिफेंस स्टॉक में दवाब देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा स्मॉल कैप डिफेंस शेर है जिसमें छप्परफाड़ तेजी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं FIIs यानि विदेशी निवेशक भी इस कंपनी में लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और तो और दिग्गज मार्केट आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक शामिल है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 25, 2024 07:18 IST
Defence stock
जहां एक तरफ सरकारी डिफेंस स्टॉक में दवाब देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा स्मॉल कैप डिफेंस स्टॉक है जिसमें छप्परफाड़ तेजी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं FIIs यानि विदेशी निवेशक भी इस कंपनी में लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और तो और दिग्गज मार्केट आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक शामिल है।

बिजनेस मॉडल
कंपनी का नाम Balu Forge Industries है। 1989 में कंपनी स्थापित हुई थी। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज एक प्रमुख निर्माता है जो हाई क्वालिटी वाले फोर्ज्ड कॉम्पोनेंट का निर्माण करता है। यह कंपनी ऑटोमोटिव, डिफेंस, रेलवे और रेन्यूएबल एनर्जी जैसे विभिन्न सेक्टर्स की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इतना ही नहीं कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कॉम्पोनेंट्स का उत्पादन भी करती है। 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों की मजबूत कैपिसिटी और 80 से ज्यादा देशों में फैले वैश्विक एक्सपोर्ट नेटवर्क के साथ, BFIL लगातार प्रिसिजन इंजीनियरिंग उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को मजबूत करता जा रहा है।

स्टॉक में तेजी क्यों?

स्टॉक में लगातार तेजी का कारण कंपनी के जरिए एक जर्मन मन्यूफैक्चर से 7 एक्सिस CNC मशीनों के अधिग्रहण के बाद देखी जा रही है। इस स्मॉलकैप स्टॉक ने 14 मार्च को अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 154.55 रुपये को टच किया था। अपने लो से स्टॉक 475 प्रतिशत उछल चुका है।

विदेशी निवेशकों ने बढ़ाई हिस्सेदारी
इस स्टॉक में FII ने अपनी हिस्सेदारी को सितंबर महीने में 10.94 प्रतिशत तक बढ़ाया है, जो कि जुलाई 2024 महीने में 8.32 प्रतिशत थी। विदेशी निवेशकों की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ना पॉजिटिव नजरिये से देखा जाता है।

आशीष कचौलिया का नाम
शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पास कंपनी में कंपनी के 21,90,500 शेयर हैं, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 2.09% की हिस्सेदारी है। उनकी निवेश फर्म बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास जुलाई 2024 तक कंपनी में 21,65,500 शेयर या 2.06 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
