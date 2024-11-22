Yes Bank, Suzlon, PNC Infrotech: इन 3 शेयरों में क्या करें?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारYes Bank, Suzlon, PNC Infrotech: इन 3 शेयरों में क्या करें?

आज के सत्र में यस बैंक लिमिटेड, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड और सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड सहित कुछ चर्चित बैंकिंग स्टॉक्स पर ट्रेडर्स की नज़र बनी रहने की संभावना है। यहाँ स्टॉक्सबॉक्स के सीएमटी, सीएफटीई और वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक अमेय रानादिवे ने शुक्रवार के कारोबारी सत्र से पहले इन स्टॉक्स के बारे में क्या कहा है:

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 22, 2024 10:01 IST

सुजलॉन एनर्जी ने पिछले तीन महीनों में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 37 प्रतिशत का तीव्र सुधार देखा है। स्टॉक ने हाल ही में ओवरसोल्ड ज़ोन से वापसी की है, जिसमें आरएसआई 35 के पिछले निचले स्तर से 48 पर पहुंच गया है, जो गति में संभावित उलटफेर का संकेत देता है। तकनीकी सेटअप 55-54 रुपये के प्रमुख समर्थन क्षेत्र से एक मजबूत उछाल का सुझाव देता है, जो व्यापारियों के लिए एक आकर्षक जोखिम-इनाम अवसर प्रदान करता है। वर्तमान मूल्य कार्रवाई को देखते हुए, सुजलॉन को इन स्तरों पर खरीदने के लिए विचार किया जा सकता है। डाउनसाइड जोखिम को प्रबंधित करने के लिए स्टॉप-लॉस 57.5 रुपये पर रखा जाना चाहिए, जबकि अपसाइड लक्ष्य 76-82 रुपये की सीमा में अनुमानित है।

यस बैंक | सावधानी | समर्थन: 19 रुपये

पिछले दो महीनों में यस बैंक में 30 प्रतिशत की गिरावट आई है। शेयर नीचे की ओर झुके हुए चैनल में फंस गया है, जो मजबूत बिक्री दबाव को दर्शाता है, और 20-दिवसीय, 50-दिवसीय, 100-दिवसीय और 200-दिवसीय ईएमए सहित सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से नीचे बना हुआ है। यह निरंतर मंदी की भावना को उजागर करता है। इसके लिए तत्काल समर्थन 19 रुपये पर है, जो कि बुल्स के लिए बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर है। इस स्तर से नीचे टूटने से बिक्री का दबाव बढ़ सकता है और आगे और गिरावट हो सकती है। 38 पर औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX) डाउनट्रेंड में मजबूत गति का सुझाव देता है, जिसमें उलटफेर के कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं। इन संकेतकों के प्रकाश में, यस बैंक वर्तमान में नो-ट्रेड ज़ोन में है। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी लंबी स्थिति पर विचार करने से पहले स्थिरीकरण या तेजी के उलटफेर के संकेतों की प्रतीक्षा करें।

पीएनसी इंफ्राटेक | सावधानी

पीएनसी इन्फ्राटेक नीचे की ओर ढलान वाले चैनल में आगे बढ़ रहा है। शेयर तीन साल लंबे कप-एंड-हैंडल पैटर्न से तेजी के ब्रेकआउट को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो आम तौर पर प्रवृत्ति की निरंतरता का संकेत देता है। कीमत अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 48% से अधिक गिर गई है, चल रहे सुधार चरण के दौरान सुधार के कोई संकेत नहीं हैं। शेयर अपने 50-सप्ताह और 100-सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है, साथ ही अपेक्षाकृत उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम भी है, जो निरंतर बिक्री दबाव का संकेत देता है। व्यापक बाजार की तुलना में शेयर के खराब प्रदर्शन से गति की कमी और कमजोर कीमत की ताकत स्पष्ट है। वर्तमान तकनीकी संरचना को देखते हुए, इस स्तर पर पीएनसी इन्फ्रा में बॉटम-फिशिंग का प्रयास करना उचित नहीं हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 22, 2024