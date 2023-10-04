Stocks to Watch Today: आज किन शेयरों पर रहेगी नजर
Nestle India कंपनी शेयरों के स्टॉक विभाजन और वर्ष 2023 के लिए दूसरे अंतरिम लाभांश पर विचार करने के लिए बोर्ड की 19 अक्टूबर को बैठक होगी। कंपनी का शेयर बीते कल 22,307.65 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से निगेटिव संकेत मिल रहे हैं। ऐसे बाज़ार में आज किन शेयरों पर सबकी नजर रहने वाली है। आज कई कंपनियों के शेयर में काफी असर देखने को मिल सकता है। पिछले कारोबारी सत्र में बाजार में बढ़त देखने को मिली थी हालांकि पूरे हफ्ते में बाजार सीमित नुकसान के साथ बंद हुआ था।
Data Patterns: स्टॉक की कीमत 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वॉल्यूम औसत दैनिक से 2 गुना तक बढ़ गया है। कंपनी का शेयर बीते कल 2,126.00 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
Godrej Properties: रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी फिर से शुरू होने से गोदरेज प्रॉपर्टीज 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। Godrej Group के बटवारें की खबर से भी शेयर में बदलाव दिखने की संभावना है। कंपनी का शेयर बीते कल 1,559.00 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
Suzlon Energy: मौजूदा तेजी बाजार परिदृश्य में स्टॉक 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह स्टॉक मूल्य के विकास के एक नए चरण की शुरुआत है। कंपनी का शेयर बीते कल 27.05 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
Delta Corp: सरकार द्वारा कैसीनो पर 28% GST लागू करने के कारण स्टॉक में गिरावट देखी जा रही है। कंपनी का शेयर बीते कल 136.70 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
Cochin Shipyard: स्टॉक की कीमत में 7% की वृद्धि हुई क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम 7X औसत दैनिक वॉल्यूम तक पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि कारोबार इस प्रवृत्ति पर मजबूती से नियंत्रण में हैं। कंपनी का शेयर बीते कल 1,073.00 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
Mazagon Dock Shipbuilders Limited: समेकन क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद लगातार दूसरे दिन स्टॉक में 10% की बढ़त हुई। कंपनी का शेयर बीते कल 2,188.00 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
IndiaMART InterMESH Ltd: शेयर की कीमत में 3% की बढ़ोतरी देखी गई, साथ ही फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट में 24% की बढ़ोतरी हुई, जो महत्वपूर्ण लंबी बिल्डअप का संकेत देता है। कंपनी का शेयर बीते कल 2,895.00 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
Gland Pharma Ltd: ग्लैड फार्मा के शेयर की कीमत तेजी के पैटर्न से बाहर निकल गई है, जो तेजी के रुझान के जारी रहने का संकेत है। इस ब्रेकआउट को इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि दिन के पहले 45 मिनट में ट्रेडिंग वॉल्यूम औसत दैनिक वॉल्यूम से दोगुना था, जो ब्रेकआउट की ताकत की पुष्टि करता है। कंपनी का शेयर बीते कल 1,686.00 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
Olectra Greentech Ltd: शेयर की कीमत लगातार तीसरे दिन बढ़ी है, लगभग 11% की बढ़त देखी गई। कंपनी का शेयर बीते कल 1,204.00 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
Sunteck Realty Ltd: स्टॉक मूल्य में 7% की वृद्धि के साथ-साथ 7 गुना औसत दैनिक वॉल्यूम की वृद्धि से पता चलता है कि रैली शॉर्ट कवरिंग द्वारा संचालित है। कंपनी का शेयर बीते कल 440.00 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
HDFC Bank: बैंक अपने कर्मचारियों को प्रबंधन की संभावनाओं का विवरण देते हुए विस्तृत ज्ञापन भेजा है। आईटी और टेक को सीईओ के दायरे में लाया गया है। बैंक का शेयर बीते कल 1,508.00 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
Bajaj Finserv: यूनिट बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस को जीएसटी अधिकारियों से ₹1,010 करोड़ का कारण बताओ नोटिस मिला। कंपनी का शेयर बीते कल 1,560.80 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।
