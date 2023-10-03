scorecardresearch
BT TV
Stocks to Watch Today: आज किन शेयरों पर रहेगी नजर

AutoMobiles Sectors में वाहनों की बिक्री को लेकर आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के कई शेयरों में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। Kalyan Jewllers ने सालाना 23% वृद्धि के साथ कंपनी कुल 2,32,871 करोड़ रूपए तक पहुंच चुकी है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 3, 2023 09:42 IST
बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं

बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए जानते है आज किन शेयरों पर सबकी नजर रहने वाली है। 3 दिनों की छुट्टियों के बाद आज बाज़ार में काफी हलचल देखने को मिल सकता है। आज कई कंपनियों के शेयर में काफी असर देखने को मिल सकता है। पिछले कारोबारी सत्र में बाजार में बढ़त देखने को मिली थी हालांकि पूरे हफ्ते में बाजार सीमित नुकसान के साथ बंद हुआ था। 

Reliance Industries: ऑन-डिमांड डिलीवरी प्लेटफॉर्म डंज़ो ने घोषणा की है कि सह-संस्थापक दलवीर सूरी कंपनी छोड़ देंगे, और इसका पुनर्गठन किया जाएगा। स्टार्टअप, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा समर्थित है। फंडिंग सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है और इसने छंटनी और कम वेतन सहित कई लागत-कटौती उपायों को लागू किया है।

Vedenta Demerger: कंपनी के डीमर्जर होने के बाद कारोबारी सप्ताह में आज पहला दिन है और कंपनी के शेयर में भारी  बदलाव देखने को मिल सकता है। 

Dixon Technologies: इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भारत की सबसे बड़ी अनुबंध निर्माता डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने कंपनी के लिए स्मार्टफोन बनाने के लिए Xiaomi के साथ एक बड़ी डील हासिल की है। डिक्सन की इकाई, पैडगेट, Xiaomi के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन जाएगी, जो वर्तमान में अपने स्मार्टफोन फॉक्सकॉन इंडिया और DBG से प्राप्त करती है। ऑर्डर को पूरा करने के लिए डिक्सन नोएडा में एक नई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

Adani Enterprises: अबू धाबी की IHC ने कंपनी की हरित ऊर्जा और बिजली पारेषण सहायक कंपनियों में अपनी रुचि बेचते हुए अदानी एंटरप्राइजेज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। IHC के पास अब अदानी एंटरप्राइजेज में 4.6% हिस्सेदारी है, जिसमें हवाई अड्डे और डेटा सेंटर जैसे व्यवसाय शामिल हैं। अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन में IHC के निवेश के खरीदार का खुलासा नहीं किया गया है।

AutoMobiles Sectors: वाहनों की बिक्री को लेकर आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के कई शेयरों में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। 

Kalyan Jewllers: सालाना 23% वृद्धि के साथ कंपनी कुल 2,32,871 करोड़ रूपए तक पहुंच चुकी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
