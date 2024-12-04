आज के प्रमुख स्टॉक्स: Swiggy, RVNL, Ola Electric, Honasa, Wipro पर रखें नज़र
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता Ola Electric Mobility ने अपने स्टोर नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा की है। कंपनी ने दिसंबर 2024 तक अपने स्टोर्स की संख्या 800 से बढ़ाकर 4,000 तक करने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, अगले तीन सप्ताह में हर दिन 178 नए स्टोर खोले जाएंगे। इस घोषणा से कंपनी के बाजार में उपस्थिति और बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है।
भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक्स ने आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की। आज के कारोबार में Ola Electric, PB Fintech, Swiggy, Honasa Consumer, Reliance Power, Wipro और अन्य कंपनियों के शेयर खबरों और विकास के चलते चर्चा में रहेंगे।
Ola Electric
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता Ola Electric Mobility ने अपने स्टोर नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा की है। कंपनी ने दिसंबर 2024 तक अपने स्टोर्स की संख्या 800 से बढ़ाकर 4,000 तक करने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, अगले तीन सप्ताह में हर दिन 178 नए स्टोर खोले जाएंगे। इस घोषणा से कंपनी के बाजार में उपस्थिति और बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है।
PB Fintech
Policybazaar की पेरेंट कंपनी PB Fintech ने एक नई सहायक कंपनी PB Healthcare की स्थापना की है। यह नई इकाई स्वास्थ्य और संबंधित सेवाओं पर केंद्रित होगी। इस कदम से कंपनी के राजस्व के स्रोतों में विविधता आएगी और निवेशकों की रुचि बढ़ सकती है।
Honasa Consumer
Mamaearth की पेरेंट कंपनी Honasa Consumer पर भी आज नज़र रहेगी। इसके सह-संस्थापक वरुण अलघ ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 31.93% कर ली है। उन्होंने इस निवेश के लिए 4.5 करोड़ रुपये लगाए हैं। यह निवेश कंपनी की विकास संभावनाओं में उनके मजबूत विश्वास को दर्शाता है।
Reliance Power
Reliance Power को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) से सकारात्मक अपडेट मिला है। SECI ने कंपनी के खिलाफ जारी किए गए डिबारमेंट नोटिस को वापस ले लिया है। इस फैसले से निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है।
Swiggy
Swiggy, जो हाल ही में पब्लिक हुई है, ने अपनी तिमाही हानि को कम दर्ज किया है। कंपनी ने बताया कि यह सुधार फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेगमेंट में मजबूत ऑर्डर ग्रोथ के चलते हुआ है। निवेशक कंपनी के शेयरों पर नज़र बनाए रखेंगे क्योंकि यह पब्लिक कंपनी के तौर पर अपने कदम जमा रही है।
RVNL
Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) को ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 187 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है। इस नए प्रोजेक्ट से कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत हुआ है और इसका बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में स्थान और भी मजबूत हुआ है।
Wipro
आईटी कंपनी Wipro ने Netskope के साथ साझेदारी की है, जो एक साइबरसिक्योरिटी कंपनी है। यह साझेदारी व्यवसायों को उनकी सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने में मदद करेगी और Wipro की आईटी सेवाओं की पेशकश को और बेहतर बनाएगी।