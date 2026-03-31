Stocks to BUY: Vikram Solar, BlackBuck, Meesho सहित इन शेयरों में 63% तक के अपसाइड की उम्मीद - चेक करें टारगेट

Stock to BUY: हाल के दिनों में कई ब्रोकरेज हाउस ने चुनिंदा कंपनियों पर कवरेज शुरू किया है, जिससे बाजार में इन शेयरों को लेकर नई दिलचस्पी दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक Sky Gold & Diamonds, Bajaj Finserv, BlackBuck, Hyundai Motors India, Linde India, Lloyds Metals, Fractal Analytics, ICICI Prudential AMC, Vikram Solar, Shriram Finance और Meesho जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं।

advertisement

Meesho और BlackBuck पर बुलिश दांव

Axis Capital ने Meesho पर ‘Buy’ रेटिंग देते हुए ₹195 का टारगेट रखा है, जिसमें 39% तक तेजी की संभावना जताई गई है। ब्रोकरेज का मानना है कि टियर-2 शहरों में ई-कॉमर्स ग्रोथ और कंपनी का ‘अफॉर्डेबिलिटी मॉडल’ इसे आगे ले जाएगा।

वहीं, Elara Capital ने BlackBuck को ₹814 के टारगेट के साथ ‘Buy’ रेटिंग दी है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी डिजिटल फ्रेट इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार कर रही है और FY28 तक बड़ा स्केल हासिल कर सकती है।

Vikram Solar में सबसे ज्यादा अपसाइड

Equirus Securities ने Vikram Solar पर ‘Long’ कॉल देते हुए ₹290 का टारगेट दिया है, जो करीब 63% अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी कैपेक्स के बड़े फेज में एंट्री कर रही है और क्षमता विस्तार से भविष्य में ग्रोथ तेज हो सकती है।

फाइनेंस और AMC सेक्टर में भरोसा

Motilal Oswal ने ICICI Prudential AMC को ₹3,500 के टारगेट के साथ ‘Buy’ रेटिंग दी है। ब्रोकरेज के अनुसार, रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी से कंपनी को फायदा होगा।

Antique Stock Broking ने Shriram Finance को ₹1,150 के लक्ष्य के साथ ‘Buy’ बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मर्जर के बाद कंपनी के पास MSME और गोल्ड लोन सेगमेंट में विस्तार की अच्छी गुंजाइश है।

Hyundai पर अलग-अलग राय

BoB Capital ने Hyundai Motors India पर ‘Buy’ रेटिंग देते हुए ₹2,287 का टारगेट दिया है, जबकि Asit C Mehta ने ‘Hold’ रेटिंग के साथ ₹1,985 का लक्ष्य रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी के पास ग्रोथ के मौके हैं, लेकिन मार्केट शेयर में गिरावट चिंता का विषय है।

Linde India पर ‘Sell’ की सलाह

JM Financial ने Linde India को ‘Sell’ रेटिंग दी है और ₹6,150 का टारगेट रखा है। ब्रोकरेज का मानना है कि मजबूत फंडामेंटल्स के बावजूद कंपनी का वैल्यूएशन काफी ऊंचा है।