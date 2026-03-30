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Newsऑटो2026 TVS Apache RTR 160 4V लॉन्च! अब बेस मॉडल में भी मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस

2026 TVS Apache RTR 160 4V लॉन्च! अब बेस मॉडल में भी मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस

टीवीएस ने 2026 Apache RTR 160 4V को नए वेरिएंट और अपडेटेड फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। अब बेस मॉडल में भी प्रोजेक्टर हेडलैंप और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स मिलेंगे। 160cc इंजन के साथ यह बाइक दमदार परफॉर्मेंस देती है और युवाओं के लिए आकर्षक विकल्प बनी हुई है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 30, 2026 17:29 IST
TVS Apache 160 4V
TVS Apache 160 4V

In Short

  • 2026 TVS Apache RTR 160 4V में अब बेस वेरिएंट में भी प्रोजेक्टर हेडलैंप और स्लिपर क्लच जैसे प्रीमियम फीचर्स
  • 160cc इंजन से 17.55bhp पावर, साथ में स्पोर्ट, अर्बन और रेन जैसे राइडिंग मोड्स
  • शुरुआती कीमत ₹1.25 लाख (एक्स-शोरूम), स्मार्टएक्सोनेक्ट और LED सेटअप जैसे एडवांस फीचर्स उपलब्ध

TVS Apache RTR 160 4V Launch: टीवीएस मोटर कंपनी ने प्रीमियम 160cc सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 2026 Apache RTR 160 4V का नया अवतार लॉन्च किया है। कंपनी ने इस बार न सिर्फ दो नए वेरिएंट जोड़े हैं, बल्कि कई ऐसे हाई-टेक फीचर्स को भी पूरी लाइनअप में शामिल किया है जो पहले सिर्फ टॉप मॉडल तक ही सीमित थे। अब इस बाइक के बेस मॉडल्स में भी ग्राहकों को प्रोजेक्टर हेडलैंप और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

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प्रीमियम फीचर्स का मजा

2026 अपाचे RTR 160 4V में अब क्लास-डी प्रोजेक्टर हेडलैंप के साथ सिग्नेचर एलईडी डीआरएल (DRLs) दिए गए हैं। साथ ही, इंडिकेटर्स समेत पूरी लाइटिंग अब एलईडी सेटअप में बदल दी गई है।

राइडिंग को आसान बनाने के लिए इसमें 'असिस्ट एंड स्लिपर क्लच' तकनीक जोड़ी गई है, जिससे गियर डाउन करते समय झटका नहीं लगता और क्लच दबाना भी काफी हल्का हो जाता है। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट डॉ. विनय राणे बताते हैं कि टीवीएस का यह कदम सीधे तौर पर उन युवाओं को आकर्षित करेगा जो कम बजट में रेसिंग फीचर्स चाहते हैं।

कीमत और उपलब्धता

2026 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V के टॉप वेरिएंट में पहले की तरह यूएसडी (USD) फोर्क्स, टीएफटी डिस्प्ले और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते रहेंगे। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 1,25,440 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तय की है। यह नई रेंज अब देशभर के शोरूम पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

दमदार परफॉर्मेंस और आधुनिक तकनीक

मैकेनिकल तौर पर बाइक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही भरोसेमंद 160cc का इंजन मिलता है, जो 17.55bhp की पावर जेनरेट करता है। इस सेगमेंट में यह आज भी सबसे पावरफुल बाइक्स में से एक है। इसमें राइडर्स को तीन मोड— स्पोर्ट, अर्बन और रेन मिलते हैं, जो सड़क की स्थिति के हिसाब से बाइक की परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं।

इसके अलावा, बाइक में रेडियल टायर और टीवीएस का सिग्नेचर 'स्मार्टएक्सोनेक्ट' (SmartXonnect) फीचर भी मिलता है, जिससे राइडर अपने फोन को कनेक्ट कर टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल अलर्ट्स देख सकते हैं। हैंडलिंग को और बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने इसमें हाइड्रोफॉर्म्ड हैंडलबार का इस्तेमाल किया है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 30, 2026