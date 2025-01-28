scorecardresearch
Stocks to Buy Today: कमाई के लिए खरीदें Coal India और Tata Steel शेयर, जानें क्या है टारगेट प्राइस

Stocks to Buy Today on 28 January 2025: शेयर बाजार (Stock Market) में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार जारी है। उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक स्टॉक की खरीद और बिक्री करते रहते हैं। ऐसे में कई निवेशकों के मन में सवाल है कि आज कौन-से शेयर खरीदने चाहिए? 

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 28, 2025 11:20 IST
MOFSL said weak discretionary spending over the past few quarters, along with BIS-related challenges, have weighed on the stock performance.

स्टॉक की खरीद के लिए  ब्रोकरेज UBS ने नोट जारी किया है। ब्रोकरेज फर्म ने Coal India, Tata Steel और DLF समेत कई शेयरों के लिए टारगेट प्राइस सेट किया है।

Piramal Enterprises Share

ब्रोकरेज Citi ने Piramal Enterprises Share को बेचने की सलाह दिया है। फर्म ने टारगेट प्राइस को भी 800 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। फर्म का कहना है कि एमएफआई सेगमेंट में गिरावट हो रही है, हालांकि, बाकी सेगमेंट में स्थिति अच्छी रही है।

Siemens Share Price 

ब्रोकरेज UBS ने Siemens Share को खरीदने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस (Siemens Share Price Target 2025) को भी 8000 रुपये कर दिया है। फर्म का कहना है कि ऑर्डरिंग और आय पर चिंताओं के बजाय शेयरों की रेटिंग में गिरावट आई है। हालांकि, बाद में शेयर की वैल्यू में तेजी आने की उम्मीद है।

Cola India Share 

Cola India Share को लेकर ब्रोकरेज Morgan Stanley ने ओवरवेट की रेटिंग दी है। इसके लिए शेयर प्राइस टारगेट (Cola India Share Price Target 2025) को 525 रुपये कर दिया। ब्रोकरेज फर्म JP Morgan ने स्टॉक की रेटिंग को न्यूट्रल कर दिया और टारगेट प्राइस 435 रुपये कर दिया।

Tata Steel Share 

ब्रोकरेज JP Morgan ने Tata Steel Share को ओवरवेट रेटिंग दी और टारगेट प्राइस (Tata Steel Share Price Target 2025) को 155 रुपये कर दिया। इसेक अलावा ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने टाटा स्टील शेयर को इक्वल वेट की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 160 रुपये कर दिया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 28, 2025