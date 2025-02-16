Stocks to Buy on Monday: Tata Steel, Vedanta, ICICI Bank सहित 16 शेयरों में मोटी कमाई का मौका - FULL LIST
ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, रिपोर्ट में Buy कॉल के अलावा ब्रोकरेज ने इन स्टॉक्स का टारगेट प्राइस भी बताया है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।
Stocks to Buy: शेयर बाजार में अगर आपने सही समय पर सही रणनीति अपनाई तो आपको बंपर मुनाफा हो सकता है। बाजार में जारी इस गिरावट के माहौल के बीच दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने कुल 16 स्टॉक पर BUY कॉल दिया है।
1. Adani Ports
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,870 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी बैलेंस शीट के साथ अपने गाइडेंस पर काम कर रही है। ब्रोकरेज के कहा कि स्टॉक खरीदने का यह एक अच्छा मौका है।
2. Brigade Enterprises
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,501 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक मौजूदा कीमत पर एक आकर्षक बाय है।
3. Coforge
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 10,850 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि उसे उम्मीद है कि कंपनी का विस्तारित EBITDA और ग्रौस मार्जिन से अतिरिक्त 40-50 बीपीएस की वृद्धि होगी, जिससे EBIT मार्जिन Q3FY26E तक ~13.5% (वर्तमान में 11.8%) हो जाएगा।
4. Hitachi Energy
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 16,500 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि हमारा मानना है कि मजबूत फंडामेंटल के कारण स्टॉक एक अच्छा बाय है।
5. HDFC AMC
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 5,200 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि HDFC AMC डायवर्सिफाइ डिस्ट्रीब्यूशन में सर्वोत्तम कैटेगरी के फंड प्रदर्शन और एक मजबूत मैनेजमेंट टीम के साथ सर्वश्रेष्ठ फाइनेंशियल ब्रांडों में से एक है।
6. ICICI Bank
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,470 रुपये का दिया है। बैंक की मजबूत रिटेल फ्रैंचाइज़ी, ग्रैन्युलैरिटी पर निरंतर फोकस और स्थिर एसेट क्वालिटी को देखते हुए, ब्रोकरेज ने स्टॉक पर खरीद रेटिंग बनाए रखी है।
7. KEI
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 5,080 रुपये का दिया है। अच्छा मार्जिन और मजबूत बैलेंस शीट के कारण ब्रोकरेज ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है।
8. Motherson Sumi Wiring Ltd
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 83 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की इंडस्ट्री में 55% बाजार हिस्सेदारी है और कंपनी ईवी योगदान को बढ़ाने पर काफी काम कर रही है।
9. PG Electroplast
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 980 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि AC/WM में हाल ही में बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी और एक मजबूत आगामी सीज़न को देखते हुए स्टॉक एक अच्छा बाय है।
10. Polycab
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 8,360 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा सेंटर और अन्य सेक्टर्स में मांग के आधार पर 1.5 गुना उद्योग वृद्धि का लक्ष्य रखा है।
11. Tata Steel
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 146 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में यूरोप और कलिंगनगर में तेजी के कारण आय में सुधार हो सकता है।
12. Torrent Pharma
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 3,810 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि निरंतर वित्तीय लाभ और आकर्षक बुनियादी सिद्धांतों को देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि प्रीमियम वैल्यूएशन बरकरार रहेगा।
13. Uno Minda
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,300 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक प्राइस में हालिया करेक्शन को देखते हुए, हमें लगता है कि यह एक अच्छा बाय है।
14. UPL
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 705 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि मैनेजमेंट ने कहा कि इस साल नए प्रोडक्ट लॉन्च में 85 मिलियन डॉलर के साथ उनकी मजबूत इनोवेशन पाइपलाइन है।
15. Vedanta
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 663 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 से एल्युमीनियम और जिंक में हाई डिविडेंड, लागत में कमी और वॉल्यूम में वृद्धि और बिजनेस के अलग होने जैसे ट्रिगर्स के कारण पॉजिटिव आउटलुक है।
16. Wipro
ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 350 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि, विप्रो के अनुकूल पोर्टफोलियो मिक्स, मजबूत मार्जिन प्रदर्शन और सस्ता वैल्यूएशन (21x FY27PE) एक आकर्षक रिस्क-रिवार्ड प्रोफ़ाइल बनाते हैं।