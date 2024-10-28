Stocks in news: Waaree Energies, ICICI Bank, RIL, YES Bank, Dr Reddy's, IndiGo & Deepak Builders

लगातार FII बिकवाली के बीच शुक्रवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में गिरावट जारी रही, जिससे दलाल स्ट्रीट पर धारणा प्रभावित हुई। बीएसई सेंसेक्स 662.87 अंक या 0.83 प्रतिशत टूटकर 79,402.29 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 218.60 अंक या 0.90 प्रतिशत टूटकर 24,180.80 पर बंद हुआ। सोमवार, 28 अक्टूबर, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये शेयर सुर्खियों में रह सकते हैं:

advertisement



Q2 परिणाम आज: भारती एयरटेल, सन फार्मा, अदानी पावर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अंबुजा सीमेंट्स, पंजाब नेशनल बैंक, सुजलॉन एनर्जी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारती हेक्साकॉम, इंडियन बैंक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज, फेडरल बैंक, टाटा टेक्नोलॉजीज, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और अन्य आज बाद में सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेंगे।



आज कॉर्पोरेट की गतिविधियाँ: रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर आज बाद में बोनस के बिना कारोबार करेंगे, जबकि डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज के शेयर आज स्प्लिट के बिना कारोबार करेंगे। एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और केसॉल्व्स इंडिया के शेयर आज लाभांश के बिना कारोबार करेंगे।



वारी एनर्जीज: सोलर कंपनी सोमवार को दलाल स्ट्रीट पर अपना पहला आईपीओ पेश करेगी, जिसके जरिए कंपनी ने कुल 4321.44 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने 21 अक्टूबर 2024 से 23 अक्टूबर के बीच नौ इक्विटी शेयरों के लॉट साइज में 1,503 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आईपीओ बेचा था। इस इश्यू को कुल मिलाकर 79.44 गुना बुक किया गया था।



दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया: निर्माण क्षेत्र की यह कंपनी भी सोमवार को दलाल स्ट्रीट पर अपनी पारी की शुरुआत करेगी, क्योंकि इसने अपने आईपीओ के जरिए कुल 260.04 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह आईपीओ 21-23 अक्टूबर के बीच बोली के लिए खुला है। 73 शेयरों के लॉट साइज के साथ शेयरों को 203 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचा गया, जिससे कुल 41.5 गुना बोली लगी।



आईसीआईसीआई बैंक: इस प्रमुख निजी बैंक का Q2FY25 स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 14.5 प्रतिशत बढ़कर 11,746 करोड़ रुपये हो गया। इसकी शुद्ध ब्याज आय (NII) पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 9.5 प्रतिशत बढ़कर 20,048 करोड़ रुपये हो गई, जबकि इसका शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) तिमाही के लिए 4.27 प्रतिशत रहा।



एक्सिस बैंक: सेबी ने एक्सिस बैंक और उसकी सहायक कंपनियों, एक्सिस सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक्सिस बैंक और उसकी सहायक कंपनियाँ कारण बताओ नोटिस की विषय-वस्तु की समीक्षा कर रही हैं और सेबी के पास जवाब दाखिल करेंगी, क्योंकि लेन-देन अपेक्षित विनियामक अनुमोदन के साथ किए गए थे।



अडानी एंटरप्राइजेज: कंपनी की सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने सामान्य व्यापारिक व्यवसाय के लिए यूएई में सेलेरिटास इंटरनेशनल एफजेडसीओ नामक एक सहायक कंपनी का गठन किया है।

advertisement



यस बैंक: निजी ऋणदाता ने सितंबर 2024 तिमाही में अपने स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 145 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 553 करोड़ रुपये रहा। शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) Q2FY25 के लिए 2,200 करोड़ रुपये बताई गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14.3 प्रतिशत अधिक थी। शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) तिमाही दर तिमाही 2.4 प्रतिशत पर स्थिर रहा।



कोल इंडिया: सरकारी स्वामित्व वाली इस खनन कंपनी ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 6,289 करोड़ रुपये रही। Q2FY25 में परिचालन से राजस्व 30,673 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6.4 प्रतिशत कम है, जबकि तिमाही के लिए एबिटा 14.2 प्रतिशत घटकर 8,617.1 करोड़ रुपये रह गया, जबकि मार्जिन 28.1 प्रतिशत तक सिकुड़ गया।



एवेन्यू सुपरमार्ट्स: डीमार्ट ऑपरेटर ने एफपी एम्पीयर एनर्जी (फोर्थ पार्टनर एनर्जी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) में 2 करोड़ रुपये में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण के बाद, एफपी एम्पीयर एवेन्यू सुपरमार्ट्स की सहयोगी कंपनी बन गई है।



भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन: तेल विपणन कंपनी के बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) परियोजना विकसित करने के लिए ऑयल इंडिया के साथ संयुक्त उद्यम समझौते में कंपनी के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। संयुक्त उद्यम में बीपीसीएल और ऑयल इंडिया के बीच 50:50 की हिस्सेदारी होगी।

advertisement



इंटरग्लोब एविएशन: विमानन क्षेत्र की यह प्रमुख कंपनी सितंबर 2024 तिमाही में 987 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज करके फिर से घाटे में चली गई। हालांकि, इंडिगो की पैरेंट कंपनी ने समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन से 16,970 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। एबिटा आधा प्रतिशत घटकर 2,434 करोड़ रुपये रह गया, जबकि मार्जिन 210 आधार अंकों की गिरावट के साथ 14.3 प्रतिशत रह गया।



आईटीडी सीमेंटेशन: प्रमोटर, इटैलियन-थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी ने अदानी समूह के हिस्से रिन्यू एक्जिम डीएमसीसी के साथ 400 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 46.64 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए शेयर खरीद समझौता किया है। रिन्यू एक्जिम डीएमसीसी ने 571.68 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर आईटीडी में अतिरिक्त 26 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक ओपन ऑफर की भी घोषणा की है।



सुवेन फार्मास्यूटिकल्स: फार्मा कंपनी को कैस्पर फार्मा के अपने साथ विलय के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से मंजूरी मिल गई है। कैस्पर फार्मा सुवेन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

advertisement



स्काई गोल्ड: बी2बी आभूषण निर्माता कंपनी के बोर्ड ने रिकॉर्ड तिथि तक कंपनी के पात्र शेयरधारकों को 9:1 (प्रत्येक मौजूदा इक्विटी शेयर के लिए नौ नए बोनस इक्विटी शेयर) के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है।



केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन: औद्योगिक उत्पाद निर्माता की सहायक कंपनी केआरएन एचवीएसी प्रोडक्ट्स ने 1,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।