Stocks in News: Tata Motors, HDFC Bank, Ola Electric, Zomato BEL Nykaa, IRCON,

Tata Motors: ऑटोमेकर की सहायक कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 1.03 लाख इकाइयों की बिक्री दर्ज की, जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 3 प्रतिशत कम है। एल्युमीनियम आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण इस अवधि के दौरान उत्पादन में 7 प्रतिशत की गिरावट आई और ये 86,000 इकाई रह गया। थोक बिक्री में 10 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 87,303 इकाई रह गई।

UPDATED: Oct 8, 2024 08:39 IST
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और भू-राजनीतिक चिंताओं के बढ़ने के बाद भारी बिकवाली के बीच सोमवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में गिरावट जारी रही। बीएसई सेंसेक्स 638.45 अंक या 0.78 प्रतिशत गिरकर 81,050.00 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 218.85 अंक या 0.87 प्रतिशत गिरकर 24,795.75 पर बंद हुआ। मंगलवार, 08 अक्टूबर, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये शेयर सुर्खियों में रह सकते हैं:

Tata Motors: ऑटोमेकर की सहायक कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 1.03 लाख इकाइयों की बिक्री दर्ज की, जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 3 प्रतिशत कम है। एल्युमीनियम आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण इस अवधि के दौरान उत्पादन में 7 प्रतिशत की गिरावट आई और ये 86,000 इकाई रह गया। थोक बिक्री में 10 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 87,303 इकाई रह गई।

HDFC Bank: बोर्ड ने एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स (दिल्ली) को 192 करोड़ रुपये में बेचने को मंजूरी दे दी है। वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स एचडीएफसी बैंक की सहायक कंपनी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक संबंधित पार्टी है।

Bharat Electronics: पीएसयू प्लेयर कंपनी को 11 सितंबर से 500 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। इन नए ऑर्डरों के साथ, बीईएल ने अब चालू वित्त वर्ष में कुल 7,689 करोड़ रुपये के ऑर्डर जमा कर लिए हैं।

Ola Electric: हाल ही में सूचीबद्ध दोपहिया वाहन निर्माता ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) से कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने की बात स्वीकार की है, जिसमें कंपनी पर उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने, भ्रामक विज्ञापनों में शामिल होने और अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाया गया है।

Purvankara: निर्माण समूह इकाई ने आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए उत्तरी बेंगलुरु में 3 एकड़, 4 गुंटा भूमि के अधिग्रहण के लिए एक बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं।


IRCON: एपेक्स बिल्डसिस ने इरकॉन के खिलाफ 38.7 करोड़ रुपये का दावा दायर किया है। इस दावे पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। एपेक्स बिल्डसिस इरकॉन के लिए एक ठेकेदार है, और संभावित वित्तीय निहितार्थ विवादों या दावों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।


HEG: इलेक्ट्रोड्स कंपनी ने द्वितीयक बाजार लेनदेन के माध्यम से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स निर्माता ग्राफटेक इंटरनेशनल में 8.23 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 248.62 करोड़ रुपये का निवेश किया है।


पावर मेक प्रोजेक्ट्स: मल्टीबैगर सिविल कंस्ट्रक्शन प्लेयर आज 1:1 अनुपात में एक्स-बोनस का व्यापार करेगा।


Lemon Tree Hotels: होटल चेन ने राजस्थान के उदयपुर में 54 कमरों वाली होटल प्रॉपर्टी के लिए लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रॉपर्टी का प्रबंधन कंपनी की सहायक कंपनी कार्नेशन होटल्स द्वारा किया जाएगा और इसके वित्त वर्ष 27 में खुलने की उम्मीद है।

एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स: बोर्ड ने पूजा दुग्गल को 7 अक्टूबर, 2024 से कंपनी का मुख्य मानव संसाधन अधिकारी नियुक्त किया है। प्रीति ढल पाल ने व्यक्तिगत कारणों से मानव संसाधन के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।


हाई-टेक पाइप्स: पाइप प्लेयर ने 7 अक्टूबर को अपना योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) खोला। फ्लोर प्राइस 194.98 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।


स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स: सौर ऊर्जा कंपनी की सहायक कंपनी स्वेलेक्ट क्लीन एनर्जी ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में अतिरिक्त 7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है।


इराया लाइफस्पेस: ऑटो कंपनी की सहायक कंपनी एबिक्स कैश ने पंजाब नेशनल बैंक को नेटवर्क एकीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अनुबंध हासिल किया है। 138.75 करोड़ रुपये का यह अनुबंध तीन साल की अवधि के लिए दिया गया है।


ज़ोडिएक एनर्जी: निर्माण कंपनी को अहमदाबाद नगर निगम से 154.27 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में गुजरात में 30 मेगावाट की ग्राउंड-माउंटेड सोलर परियोजना की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है, जिसमें पांच साल तक निर्माण, संचालन और रखरखाव शामिल है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
