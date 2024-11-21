Stocks in news: Adani Stocks, Dr Reddy's, JSW Steel, Wipro, Airtel, GRSE, Power Grid & UPL

आज जिन स्टॉक्स पर नजर रहेगी वो इस प्रकार हैं

अडानी ग्रुप स्टॉक्स

अडानी ग्रुप की कंपनियां आज सुर्खियों में रहेंगी। अमेरिकी अभियोजकों ने 250 मिलियन डॉलर की कथित रिश्वतखोरी योजना के आरोप लगाए हैं।

डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज

USFDA ने हैदराबाद की एपीआई विनिर्माण सुविधा में निरीक्षण किया और 7 टिप्पणियों के साथ फॉर्म 483 जारी किया।

जेएसडब्ल्यू स्टील

कंपनी को गोवा के कोडली मिनरल ब्लॉक के लिए प्रमुख बोलीदाता घोषित किया गया।

विप्रो

कंपनी ने सॉफ्टवेयर आपूर्ति सुरक्षा के लिए Lineaje के साथ साझेदारी की।

भारती एयरटेल

नोकिया के साथ 4G और 5G उपकरण आपूर्ति के लिए नई डील साइन की।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन

18.9 करोड़ रुपये में खावड़ा वीए पावर ट्रांसमिशन का अधिग्रहण किया।

यूपीएल

अल्फा वेव ग्लोबल ने एडवांटा एंटरप्राइजेज में हिस्सेदारी खरीदी।

टाटा पावर

भूटान में 5,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए साझेदारी की।

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया

35 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)

पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग के लिए 13 हाइब्रिड फेरी की आपूर्ति का अनुबंध साइन किया।

मंगलवार को निफ्टी और सेंसेक्स ने गिरावट से उबरकर बढ़त दर्ज की। हालांकि, सतर्कता बनी हुई है। गुरुवार की गतिविधियों पर वैश्विक संकेतों और इन स्टॉक्स से जुड़े घटनाक्रम का असर दिख सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

