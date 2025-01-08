scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks in Focus: फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, बीते दिन बाजार बंद होने के बाद आया नए अपडेट

Stocks in Focus: फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, बीते दिन बाजार बंद होने के बाद आया नए अपडेट

Share Market Update: मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने बड़े अपडेट दिये हैं। इन अपडेट का असर आज कंपनियों के शेयर पर देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आज निवेशकों को कौन-से शेयर फोकस में रखना चाहिए।

BT बाज़ार डेस्क
De,UPDATED: Jan 8, 2025 07:18 IST
Titan Company is likely to deliver strong growth driven by gold jewellery and continued market share gains from the unorganized sector.

Stock Update: मंगलवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ बंद हुए थे। बाजार बंद होने के बाद कुछ कंपनियों ने शेयर बाजार को अपडेट दिया है। कंपनी द्वारा दिए गए खबरों का असर आज कंपनी के शेयरों पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप बाजार में निवेश करते हैं तो हम आपको आज के फोकस स्टॉक्स (Stocks in Focus) के बारे में जानकारी देंगे।    

F&O में शामिल हुए शेयर

मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद Castrol India, NBCC, Phoenix Mills, Gland Pharma, Solar Industries और Torrent Power ने जानकारी दी कि वह एनएसई के F&O कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गए हैं। यह फैसला 31 जनवरी 2025 से लागू होगा।

बोनस शेयर का एलान

Jindal Worldwide ने एलान किया है कि वह शेयरधारकों को 4:1 रेश्यो में बोनस शेयर देगी। कंपनी के बोर्ड ने बोनस शेयर को मंजूरी दे दिया। हालांकि, अभी तक कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का एलान नहीं किया है।

स्प्लिट शेयर

मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद Mazda Ltd. ने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट का एलान कर दिया। कंपनी ने शेयर स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट 28 जनवरी 2025 तय की है। 

बिजनेस अपडेट

Signature Global ने Q3 का बिजनेस अपडेट दिया है।  कंपनी ने जानकारी दी कि पिछले साल की तुलना में प्री-सेल्स 2770 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा तीसरी तिमाही में कंपनी का कुल कलेक्शन 1080 करोड़ रुपये हो गया है। तीसरी तिमाही के अंत तक कंपनी का कुल कर्ज 720 करोड़ रुपये है।

TATA STEEL ने भी तीसरी तिमाही का अपडेट दिया है। टाटा स्टील ने बताया कि पिछले साल की तुलना में तीसरी तिमाही में कंपनी का प्रोडक्शन 6.17 फीसदी बढ़ा है।

बढ़ गई रेटिंग

Karnataka Bank ने शेयर बाजार को बताया कि ICRA ने जारी नॉन कन्वर्टिबल लिस्टेड सिक्योरिटी की रेटिंग को अपग्रेड कर A+ कर दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
