StockMarketCrash: बाजार में गिरावट का क्या कारण था आज?

निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन बाजार पर दबाव बना रहा, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दौर देखा गया। निफ्टी बैंक और आईटी इंडेक्स में गिरावट रही, जबकि ऑयल एंड गैस, PSE और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। मेटल, ऑटो और रियल एस्टेट शेयरों पर भी दबाव देखा गया, हालांकि FMCG इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ।

advertisement

बाजार की शुरुआत बुधवार को मिली-जुली वैश्विक संकेतों के बीच हल्की कमजोरी के साथ हुई। निफ्टी 25,000 के करीब आ गया है। निफ्टी में आज 23.40 अंक यानी 0.09% की गिरावट आई, जिससे यह 25,017.70 के स्तर पर खुला। वहीं, निफ्टी बैंक में 159.20 अंक यानी 0.31% की गिरावट आई और यह 51,113.10 पर खुला। सेंसेक्स 60.55 अंक यानी 0.07% की गिरावट के साथ 81,860.74 पर खुला।

बाजार में यह गिरावट कई सेक्टरों में मुनाफावसूली और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण आई, जिससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।

क्या अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों से डर रहा है बाजार?

मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले, अमेरिकी निवेशक मंगलवार को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच होने वाली बहस पर भी थोड़े तनाव में दिखे। लेकिन सबसे बड़ी नजर अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर है। अमेरिका के महंगाई के आंकडों के बाद 18 सितंबर को फेड की बैठक है और अब सब रेट कट का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका के महंगाई के आंकडे कैसे होंगे और ये आंकड़े ही बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे।



