Stock to BUY: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश के लिए किसी शेयर की तलाश कर रहे हैं जिसमें आपको आने वाली महीनों में मोटा मुनाफा हो सके तो आपके लिए यह खबर काम की है।

दरअसल घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एक ऐसे स्टॉक पर दांव लगाया है जो अगले 3-6 महीने में 11% चढ़ेगा। इस शेयर का नाम है Ujjivan Small Finance Bank. 50 रुपये से कम वाला यह शेयर YTD यानी साल 2025 में 28% से अधिक चढ़ चुका है।

Ujjivan Small Finance Bank पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि बैंक द्वारा एसेट क्विलिटी में सुधार, डिपॉजिट में मजबूती और सुधरते हुए रिटर्न रेश्यो प्रोफाइल के कारण इस शेयर में दांव लगाया गया है।

Axis Securities ने अपने रिपोर्ट में कहा कि एसेट क्वालिटी संबंधी चुनौतियां खासकर ग्रुप लोन में स्थिर हो गई हैं और यह मानते हुए कि पॉजिटिव रुझान जारी रहेगा, क्रेडिट कॉस्ट वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही तक चरम पर पहुंचने की संभावना है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26-27E में RoA/RoE 1.9-2.1%/14-16% के बीच रहेगा।

Ujjivan Small Finance Bank Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल करते हुए इसका टारगेट प्राइस 49 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अपने करंट मार्केट प्राइस 44.2 रुपये से अगले 3-6 महीने में 11% अपसाइड जाएगा।

Ujjivan Small Finance Bank Share Price

आज बैंक का शेयर बीएसई पर 0.14% या 0.06 रुपये चढ़कर 44.24 रुपये पर बंद हुआ।

Ujjivan Small Finance Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 19 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 15 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 2 साल में स्टॉक 63 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 152 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 46 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।