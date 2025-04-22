scorecardresearch
वाहनों के तीखे हॉर्न की जगह सुनाई देगा तबला, बांसुरी और अन्य वाद्ययंत्रों का संगीत; नितिन गडकरी का बड़ा प्लान

एक इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह वाहनों के हॉर्न के रूप में भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि का उपयोग अनिवार्य करने संबंधी कानून लाने पर विचार कर रहे हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 22, 2025 16:05 IST

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वाहनों के तीखे हॉर्न को किसी भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि जैसे तबला, बांसुरी इत्यादि में बदलने का विचार कर रहे हैं। 

एक इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह वाहनों के हॉर्न के रूप में भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि का उपयोग अनिवार्य करने संबंधी कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि इसका उद्देश्य बांसुरी, तबला, वायलिन और हारमोनियम जैसी ध्वनियों का उपयोग करके वाहनों के हॉर्न को अधिक मधुर बनाना है।

उन्होंने यह भी बताया कि देश के वायु प्रदूषण के 40% के लिए परिवहन क्षेत्र जिम्मेदार है। इससे निपटने के लिए, मोदी सरकार वाहनों के लिए मेथनॉल और इथेनॉल जैसे ग्रीन और बायो फ्यूल को अपनाने को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग की ताकत पर बात करते हुए कहा कि देश दोपहिया वाहनों और कारों के निर्यात से महत्वपूर्ण रेवेन्यू कमा रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 में 14 लाख करोड़ रुपये का उद्योग अब बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये का हो गया है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भारत, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है, जो केवल यूएस और चीन से पीछे है।

वित्त वर्ष 2025 में पैसेंजर व्हीकल (PV) सेगमेंट ने घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में अच्छा प्रदर्शन किया है जो यूटिलिटी व्हीकल (UV) की बिक्री में निरंतर ग्रोथ के कारण था।

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, PV सेगमेंट ने वित्त वर्ष 25 में 43,01,848 यूनिट के साथ अपनी अब तक की सबसे अधिक वार्षिक घरेलू बिक्री दर्ज की, जो वित्त वर्ष 24 में 42,18,750 यूनिट की तुलना में साल-दर-साल (YoY) 1.97% ज्यादा है। 

इसके अतिरिक्त, PV निर्यात 7,70,364 यूनिट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की 6,72,105 यूनिट से 14.62% की एनुअल ग्रोथ है। 

Apr 22, 2025