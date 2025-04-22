scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस Energy Stock ने बनाया लखपति, शेयर में तेजी जारी; जानें अब क्या है नया शेयर प्राइस टारगेट

इस Energy Stock ने बनाया लखपति, शेयर में तेजी जारी; जानें अब क्या है नया शेयर प्राइस टारगेट

Multibagger Stock: शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर है जिसने निवेशकों को लखपति बना दिया है। हम आपको आर्टिकल में ऐसे एनर्जी स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 22, 2025 15:55 IST
स्टॉक मार्केट (Stock Market) में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली है। जहां पिछले हफ्ते बाजार ने निवेशकों को रूला दिया था। शेयर बाजार के दोनों सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए हैं। बाजार में तेजी के बीच कई मल्टीबैगर शेयर फोकस में हैं। दरअसल, कई शेयर ने निवेशकों को लखपति बना दिया है। इसमें से हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड (Hitachi Energy India Ltd) का नाम भी शामिल है। आज हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के शेयर (Hitachi Energy India Ltd Share) 2.68 फीसदी की बढ़त के साथ 13810.00 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं।  

सालभर में 50 फीसदी से ज्यादा चढ़ा स्टॉक

कंपनी के शेयर ने एक साल में 69 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एक साल पहले कंपनी के शेयर प्राइस 8294 रुपये था दो अब 1300 के पार है। अगर किसी निवेशक ने एक साल पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उसे अभी तक 50,000 रुपये का रिटर्न मिल चुका होता। 

निवेशकों को बनाया लखपति

अगर किसी निवेशक ने कंपनी के शेयर में तीन साल पहले हजारों रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लाखों में होती यानी वह लखपति बन चुका होता। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी के शेयर ने 3 साल में 325.39 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 1640.94 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस रिटर्न के साथ कंपनी का स्टॉक मल्टीबैगर बन गया।  

अगर निवेशक ने पांच साल पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 16 लाख रुपये हो जाती। इसका मतलब है कि इस शेयर ने बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ज्यादा का मुनाफा दिया है। 

क्या है ब्रोकरेज की राय? (Hitachi Energy India Ltd Share Price Target)

ICICI Securities ने हिताची एनर्जी इंडिया  के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 16,617 रुपये प्रति शेयर सेट किया है।  

क्या करती है कंपनी?

हिताची एनर्जी इंडिया एक पावर टेक्नोलॉजी कंपनी है। यह  बिजली ग्रिड, ट्रांसफॉर्मर और अन्य बिजली के इक्यूपमेंट बनाती है। यह कंपनी हिताची लिमिटेड और एबीबी पावर ग्रिड्स के ज्वाइंट वेंचर के रूप में शुरू हुई थी। बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट कैप 61,621.29 करोड़ रुपये है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
