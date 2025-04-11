Stock to BUY : दिग्गज ब्रोकरेज का बड़ा दांव! खरीद लो ये पावर स्टॉक, अगले 3-6 महीने में इतना बढ़ेगा भाव

Stock to BUY : शेयर बाजार में शुक्रवार को जारी बंपर तेजी के बीच आज हम आपके लिए एक ऐसा शेयर लेकर आए हैं जो आने वाले 3-6 महीने में 10 प्रतिशत तक बढ़ेगा। यह स्टॉक पावर सेक्टर से जुड़ा है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर दांव लगाया है। जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम JSW Energy है।

advertisement

सुबह 11:34 बजे तक शेयर करीब 2% चढ़कर ट्रेड कर रहा था। चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी क्या राय दी है और इसका टारगेट प्राइस कितना दिया है?

JSW Energy पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 530 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि अगेल 3-6 महीने में शेयर अपने मौजूदा प्राइस 482 रुपये से 10% तक चढ़ेगा।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी अधिग्रहण के माध्यम से ग्रो कर रही है, कंपनी अपना क्षमता विस्तार भी ठीक से कर रही है, कंपनी के वित्तीय नंबर्स भी उम्मीद के मुताबिक है और पावर की डिमांड भी बढ़ी रही है इसलिए इस शेयर में दांव लगाना सही है।

अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने बताया कि JSW Energy ने 9 अप्रैल 2025 को बताया था कि उसने O2 पावर से 4,696 मेगावाट के RE प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। 2,259 मेगावाट की O2 पावर एसेट को जून 2025 तक चालू किया जाना है और यह 1,500 करोड़ रुपये के स्थिर राज्य EBITDA में योगदान देगा।

इससे पहले कंपनी ने 4 मार्च को बताया था कि JSW Energy ने KSK Mahanadi पावर कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। KSK महानदी की 1,800 मेगावाट क्षमता पूरी तरह चालू है और इसके लिए करार किया गया है।

Q4FY25 के दौरान, कंपनी ने 284 मेगावाट की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, 350 मेगावाट की उत्कल यूनिट-2 प्लांट चालू की और 1,800 मेगावाट केएसके महानदी थर्मल प्लांट का अधिग्रहण पूरा किया। Q4FY25 के अंत में कंपनी की कुल परिचालन क्षमता 10.9 गीगावाट थी जो Q3FY25 के दौरान 8.1 गीगावाट थी।

JSW Energy Share Price

सुबह 11:34 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.87% या 9 रुपये की तेजी के साथ 491.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.78% या 8.60 रुपये चढ़कर 490.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।