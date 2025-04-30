Stock to BUY: सुस्त कारोबार के बीच मोटी कमाई कराएगा ये स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक! दिग्गज ब्रोकरेज ने लगाया दांव

Stock to BUY: शेयर बाजार में जारी सुस्त कारोबार के बीच आज हम आपके स्माॉलकैप कंपनी के एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें अगले 3-6 महीने में 10% की तेजी आ सकती है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए BUY कॉल भी दिया है।

advertisement

जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है J Kumar Infraprojects. इस शेयर ने पिछले 5 साल में निवेशकों का पैसा 8 गुना कर दिया है।

J Kumar Infraprojects पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर दांव लगाते हुए कहा कि मजबूत ऑर्डर बुक और EBITDA मार्जिन में सुधार के कारण इस शेयर को खरीदने की सलाह दी गई है।

ब्रोकरेज ने कहा कि 31 दिसंबर, 2024 तक कंपनी का ऑर्डर बुक 20,529 करोड़ रुपये का था- जो वित्त वर्ष 24 के रेवेन्यू का 4 गुना है। YoY ऑर्डर इनफ्लो कुल 4,991 करोड़ रुपये रहा।

ब्रोकरेज के मुताबिक यह मजबूत ऑर्डर बुक अगले 3-4 साल के लिए रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करेगा। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 24-वित्त वर्ष 26 के दौरान 17% का रेवेन्यू CAGR का अनुमान लगया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के पास 40,000-47,000 करोड़ रुपये की मजबूत बिडिंग पाइपलाइन है। इसमें 8,000-9,000 करोड़ रुपये की बिल्डिंग प्रोजेक्ट, लगभग 7,000-8,000 करोड़ रुपये की मेट्रो और रेलवे प्रोजेक्ट और लगभग 30,000 करोड़ रुपये के एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं।

Axis Securities ने आगे कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 में EBITDA मार्जिन में सुधार होगा, जो 15% से अधिक होगा।

J Kumar Infraprojects Share Price Target

ब्रोकरेज Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 722 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज के इस शेयर के पुराने CMP 656 रुपये से कैलकुलेट कर बताया है कि अगले 3-6 महीने में स्टॉक यहां से 10% तक बढ़ेगा।

J Kumar Infraprojects Share Price

दोपहर 2:30 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.26 % या 8.25 रुपये की तेजी के साथ 648 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 1.10% या 7.20 रुपये टूटकर 647.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।