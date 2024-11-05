Mazagon Dock Share पर आई धमाकेदार खबर, अब स्टॉक में मंदी होगी खत्म!

सरकारी डिफेंस कंपनी Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. ने अपने सितंबर नतीजे जारी कर दिए हैं। जिसमें सभी पैरामीटर पर साल दर साल तेज़ बढ़ोतरी हुई है। अच्छे नंबर्स के दम पर स्टॉक में भी बंपर तेजी देखी गई है। आइये जानते हैं कंपनी की सितंबर तिमाही में वित्तीय स्थिति कैसी रही है?

इस तिमाही में नेट प्रॉफिट में साल दर साल 76 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह ₹585 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू 51 प्रतिशत बढ़कर ₹2,757 करोड़ हो गया। तिमाही के दौरान कामकाजी मुनाफा यानि EBITDA ₹510 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹176 करोड़ था। इसके साथ ही EBITDA मार्जिन साल दर साल दोगुना होकर 9.6% से बढ़कर 18.5% हो गया।

आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने 1:2 स्टॉक स्प्लिट का एलान किया था, जिसमें ₹10 का एक शेयर ₹5 के दो शेयरों में बंटेगा होगा।

इसके अलावा कंपनी ने ₹23.19 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड तारीख 30 अक्टूबर 2024 तय की गई है। कंपनी ने इस साल पहले वित्तीय वर्ष 2024 के लिए ₹12.11 प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड भी घोषित किया था।

स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड तारीख का ऐलान कंपनी के शेयरधारकों से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद एक पोस्टल बैलट के जरिए किया जाएगा। यह कंपनी के इतिहास में पहली बार है जब उसने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर में रिजल्ट्स के बाद तेज़ी से बढ़े और वर्तमान में ₹4,297 पर 7% की बढ़ोतरी के साथ कारोबार करता दिखा। हालांकि, यह स्टॉक जुलाई में ₹5,860 के उच्चतम स्तर से 28% नीचे है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।





