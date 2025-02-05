Stock Return: एक महीने में 40 फीसदी टूटा शेयर अब 71 फीसदी चढ़ने का दावा, अब भी लगातार भाग रहा है स्टॉक

Anant Raj Shares: पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से Anant Raj Share में तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर लगातार भाग रहे हैं। अब स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने नोट जारी किया है। फर्म ने कहा कि कंपनी के शेयर में लगाता सुधार देखने को मिल रहा है। शेयर में 71 फीसदी की तेजी आने की उम्मीद है।

कितना है शेयर प्राइस टारगेट (Anant Raj Share Price Target 2025)

रियल एस्टेट और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक अनंत राज लिमिट के शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि शेयर में 71 फीसदी की तेजी आ सकती है। ऐसे में निवेशकों को शेयर खरीदना चाहिए। ब्रोकरेज फर्म ने अपने नोट में कहा कि मार्च तिमाही में होने वाले लॉन्च से कंपनी के प्री-सेल को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अनंत राज नसीआर में एक नई परियोजना जुड़ सकता है। यह प्रोजेक्ट का भी सकारात्मक असर कंपनी के स्टॉक में देखने को मिलेगा।

इसके अलावा ब्रोकरेज का मानना ​​है कि डेटा सेंटर के लाइफटाइम में डीसी बिजनेस मार्जिन 75 से 80 फीसदी के बीच बना रहेगा। यह वर्तमान में 18,600 करोड़ रुपये के इक्विटी यानी 546 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच रहा है।

कैसा है कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन (Anant Raj Q3 Result)

चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 110 करोड़ रुपये दर्ज हुआ है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 71 करोड़ रुपये था। इसके अलावा कंपनी का राजस्व भी 544 करोड़ रुपये रहा जो सालाना आधार पर 36 फीसदी की वृद्धि

शेयर का हाल (Anant Raj Share Price)

अनंत राज लिमिटेड शेयर आज हरे निशान पर हैं। कंपनी के शेयर सुबह 11.30 बजे 2.65 फीसदी की वृद्धि के साथ 586.70 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। पिछले एक महीने से कंपनी के शेयर में गिरावट जारी थी। शेयर अपने उच्चतम स्तर से करीब 40 फीसदी गिर गया। एक साल में कंपनी के स्टॉक ने 79.67 फीसदी का तगड़ा रिटर्न दिया है। बीते सत्र में कंपनी के शेयर 571.25 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।