20 रुपए के स्टॉक में 10 प्रतिशत का Upper Circuit, सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ MoU साइन, 2 साल करीब 4 गुना रिटर्न

बाजार में गिरावट के बावजूद 20 रुपए के IT शेयर आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बाजार में बिकवाली के बावजूद Bartronics India का शेयर 10 प्रतिशत तक उछल गया।

यह स्टॉक Bartronics India, NSE पर ₹20.11 पर 10% की तेज़ बढ़त के साथ खुला, जो कि दिन का अपर सर्किट है। कुल 10.46 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ। इस कंपनी का मार्केट कैप महज 615 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक हाई 28 रुपए है और लो 15 रुपए प्रति शेयर है।

क्यों भागा शेयर?

Bartronics India Limited एक IT सर्विस और बिजनेस सॉल्यूएशन समाधान कंपनी है। इस स्टॉक में खरीदारी उस समय देखी गई जब कंपनी ने TPW ग्लोबल सिंगापुर आधारित सेमीकंडक्टर सॉल्यूएशन कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की।

Bartronics India ने अपनी नियामक फाइलिंग में कहा कि हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 08 जनवरी 2025, बुधवार को आयोजित की जाएगी। जिसमें TPW ग्लोबल, सिंगापुर स्थित सेमीकंडक्टर समाधान कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी जाएगी।

सितंबर 2024 तिमाही में FII ने इस कंपनी के शेयरों में दांव खेला। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 85.57 प्रतिशत है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 8.17 % है तो जबकि Stock P/E

228 पर है, जो वैल्यूएशन काफी हाई दिखाते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।