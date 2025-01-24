Stock Picks: 100 रुपये से कम भाव पर खरीदें ये शेयर, एक्सपर्ट ने दिया Target Price और Stop Loss की जानकारी

24 जनवरी 2025 को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आईटी शेयरों में खरीदारी ने बाजार को बढ़त हासिल करने में मदद किया है। करीब 9.30 बजे सेंसेक्स (Sensex) 0.9 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,588.18 अंक पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी भी 0.08 फीसदी की तेजी के साथ 23,224.25 अंक पर आ गया।

बढ़त वाले कारोबार में अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज हैं कि कौन-से शेयर खरीदें तो हम आपको 100 रुपये से कम भाव के उन स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिसे आप आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीद सकते हैं।

ये हैं 100 रुपये से कम वाले शेयर

मार्केट एक्सपर्ट ने Shree Renuka Sugars शेयर को 37 रुपये के भाव पर खरीदने की सलाह दी है। एक्सपर्ट ने टारगेट प्राइस 38.40 रुपये तय किया है और सलाह दिया है कि शेयर प्राइस जैसे ही 35.90 रुपये से नीचे जाता है तो बेच दें।

अंशुल जैन ने आज के ट्रेडिंग में इंट्राडे के लिए GP Petroleums (GULFPETRO) को खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने इसे 52.50 रुपये के भाव पर खरीदने की सलाह दी है। वहीं स्टॉक का टारगेट प्राइस 57.50 रुपये और स्टॉप लॉस 50 रुपये दिया है।

Turtle Trading Desk के फाउंडर विपिन डिक्सेना (Vipin Dixena) ने Tata Consumer product ltd स्टॉक को खरीदने की सलाह दिया है। शेयर का टारगेट प्राइस 1060 रुपये और स्टॉपलॉस 935 रुपये तय किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।