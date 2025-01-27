Share Market Holiday: 2025 में पहली बार लगातार छह दिन खुलेगा बाजार, यहां जानें इसके पीछे की वजह

Share Market Holiday: शेयर बाजार हर सप्ताह पांच दिन खुला रहता है। इसके अलावा राष्ट्रीय हॉलिडे या किसी धार्मिक त्योहार के कारण भी बाजार बाजार में छुट्टी रहती है। ऐसे में इस हफ्ते शनिवार को भी बाजार खुला रहेगा। जी हां, 1 फरवरी 2025 यानी शनिवार को बाजार में सामान्य तौर पर कारोबार होगा। नीचे इसकी वजह जानते हैं।

advertisement

शनिवार को क्यों खुला रहेगा बाजार?

1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश करेंगी। यूनियन बजट के कारण शनिवार को बाजार खुला रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने सर्कुलर जारी करके जानकारी दी है कि शनिवार को बाजार खुला रहेगा।

आपको बता दें कि 28 फरवरी 2015 को भी बजट पेश हुआ था। इस दिन शनिवार था और शनिवार होने के बावजूद स्टॉक मार्केट खुला रहेगा।

शनिवार को बाजार की क्याटाइमिंग रहेगी?

1 फरवरी 2025 को स्टॉक मार्केट अपने सामान्य टाइम पर खुलेगा। बाजार सुबह 9.15 बजे खुलेगा और दोपहर 3.30 बजे बंद हो जाएगा। वहीं, 9 बजे से प्री-ओपन सेशन शुरू होगा। इसके अलावा ब्लॉक डील का सेशन-1 सुबह 8.45 बजे से 9 बजे और ब्लॉक डील का सेशन-2 दोपहर 2.05 बजे से 2.45 बजे तक रहेगा।

आज कैसा रहा बाजार ?



आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी 1 फीसदी से अधिक गिर गए। हालांकि, पूरे दिन बाजार रिकवरी की कोशिश कर रहा था। अंत में सेंसेक्स 1.08 फीसदी गिरकर 75,366.17 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 1.14 प्रतिशत गिरकर 22,829.15 अंक पर बंद हुआ।

वित्त मंत्री पेश करेंगी आंठवा बजट

इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आंठवां बजट पेश करेंगी। बजट में लिए गए फैसलों का असर शेयर बाजार पर देखने को मिलता है। जब सरकार किसी स्पेशल इंडस्ट्री या सेक्टर के लिए फैसला लेती हैं तो उनके शेयरों में एक्शन देखने को मिलता है।