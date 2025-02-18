Stock Market Today: 76000 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स! निफ्टी का क्या हाल? आज इन शेयरों में रही तेजी

Share Market Today: बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुए।

मंगलवार 18 फरवरी को सेंसेक्स 0.04% या 29.47 अंक टूटकर 75,967.39 अंक पर रहा तो वहीं निफ्टी 0.06% या 14.20 अंक फिसलकर 22,945.30 अंक पर बंद हुआ।

हालांकि आज दिन के कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक और निफ्टी 100 से ज्यादा टूटा था। BSE Midcap इंडेक्स आज 0.19% या 74.17 अंक टूटकर 39,858.46 अंक पर रहा तो वहीं BSE Smallcap इंडेक्स 1.71% या 772.17 अंक गिरकर 44,384.72 अंक पर बंद हुआ। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बैंक 0.35% या 171.60 अंक टूटकर 49,087.30 अंक पर रहा।

Top Gainers and Losers

आज के कारोबार में निफ्टी के टॉप गेनर लिस्ट में NTPC Limited, Tech Mahindra Limited, Wipro Limited, Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC) और Apollo Hospitals Enterprise Limited टॉप गेनर रहे तो वहीं IndusInd Bank Limited, Trent Limited, Bharat Electronics Limited, UltraTech Cement Limited और Mahindra & Mahindra Limited टॉप लूजर रहा है।

लाल निशान पर ज्यादातर सेक्टर

आज के कारोबार में ज्यादातर सेक्टर लाल निशान पर बंद हुए। आज Nifty Consumer Durables इंडेक्स 1.36%, Nifty PSU Banks इंडेक्स 0.54%, Nifty Pharma इंडेक्स 0.51%, Nifty FMCG इंडेक्स 0.88 और Nifty Auto इंडेक्स 0.61% टूटा।

हालांकि Nifty IT इंडेक्स 0.95% और Nifty Oil & Gas इंडेक्स 0.51% चढ़ा है।