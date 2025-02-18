Stock Market Today: 76000 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स! निफ्टी का क्या हाल? आज इन शेयरों में रही तेजी

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Market Today: 76000 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स! निफ्टी का क्या हाल? आज इन शेयरों में रही तेजी

मंगलवार 18 फरवरी को सेंसेक्स 0.04% या 29.47 अंक टूटकर 75,967.39 अंक पर रहा तो वहीं निफ्टी 0.06% या 14.20 अंक फिसलकर 22,945.30 अंक पर बंद हुआ।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 18, 2025 16:11 IST
Stock Market Today
Share Market Today: बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुए।  
मंगलवार 18 फरवरी को सेंसेक्स 0.04% या 29.47 अंक टूटकर 75,967.39 अंक पर रहा तो वहीं निफ्टी 0.06% या 14.20 अंक फिसलकर  22,945.30 अंक पर बंद हुआ।

हालांकि आज दिन के कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक और निफ्टी 100 से ज्यादा टूटा था। BSE Midcap इंडेक्स आज 0.19% या 74.17 अंक टूटकर 39,858.46 अंक पर रहा तो वहीं BSE Smallcap इंडेक्स 1.71% या 772.17 अंक गिरकर 44,384.72 अंक पर बंद हुआ। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बैंक 0.35% या 171.60 अंक टूटकर 49,087.30 अंक पर रहा। 

Top Gainers and Losers

आज के कारोबार में निफ्टी के टॉप गेनर लिस्ट में NTPC Limited, Tech Mahindra Limited, Wipro Limited, Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC) और Apollo Hospitals Enterprise Limited टॉप गेनर रहे तो वहीं IndusInd Bank Limited, Trent Limited, Bharat Electronics Limited, UltraTech Cement Limited और Mahindra & Mahindra Limited टॉप लूजर रहा है। 

लाल निशान पर ज्यादातर सेक्टर

आज के कारोबार में ज्यादातर सेक्टर लाल निशान पर बंद हुए। आज Nifty Consumer Durables इंडेक्स 1.36%, Nifty PSU Banks इंडेक्स 0.54%, Nifty Pharma इंडेक्स 0.51%, Nifty FMCG इंडेक्स 0.88 और Nifty Auto इंडेक्स 0.61% टूटा। 

हालांकि Nifty IT इंडेक्स 0.95% और Nifty Oil & Gas इंडेक्स 0.51% चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 18, 2025