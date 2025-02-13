Modi-Trump की मुलाकात का दिखा कमाल, Stock Market में वापस लौट पड़ी रौनक

शेयर बाजार (Share Market) के दोनों सूचकांक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पिछले चार सत्रों से मार्केट में जबरदस्त करेक्शन हुआ है। इस करेक्शन से निवेशकों को तगड़ा नुकसान हुआ। वहीं, आज बाजार के दोनों सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। खबर लिखते वक्त सेंसेक्स (BSE-SENSEX) 0.61 फीसदी की तेजी के साथ 76,632.34 अंक पर था। निफ्टी (NSE-NIFTY) 0.69 फीसदी की बढ़त के साथ 23,204.30 स्तर पर आ गया।

बाजार में आई इस तेजी के पीछे कई कारण हैं। नीचे हम आपको बताएंगे कि आज शेयर बाजार में क्यों आई तेजी।

इन वजह से चढ़ा बाजार (Reason Why Stock Market Rise)

PM Modi-Trump Meet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) से मुलाकात की। माना जा रहा है इस मुलाकात में टैरिफ पॉलिसी को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो सकता है।

CPI Inflation Rate: 12 फरवरी 2025 को खुदरा महंगाई दर (CPI) के आंकड़े आए थे। जनवरी 2025 में महंगाई दर 4.31 फीसदी रही। दिसंबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 5.22 फीसदी थी। शुक्रवार को आने वाले थोक महंगाई दर में भी गिरावट आने की उम्मीद है।

RBI Decision: इस हफ्ते की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी में बड़ी गिरावट देखने को मिला था। रुपये में जारी गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अहम कदम उठाया। आरबीआई के कदम ने रुपये में बढ़त हासिल करने में मदद की। आज डॉलर के मुकाबले रुपया बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है।

Global Market: ग्लोबल मार्केट से आए सकारात्मक संकेतों का भी असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिला है। एशियाई बाजार तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। GIFT NIFTY में भी तेजी जारी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।

