Stock Market Holiday 14 March: कल शुक्रवार है - शेयर बाजार खुला रहेगा?

कल पूरे देश में होली की घूम रहेगी। ऐसे में यह सवाल आपके मन में उठेगा की क्या कल यानी शुक्रवार के दिन शेयर बाजार खुला रहेगा या नहीं या फिर होली के कारण बंद रहेगा?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 13, 2025 16:11 IST

Stock Market Holiday 14 March: आमतौर पर शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार खुला रहता है। ऐसे में कल शुक्रवार है और कल यानी 14 मार्च को होली भी है। कल पूरे देश में होली की घूम रहेगी। लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली मनाएंगे और अच्छे पकवान खाकर खूब मौज मस्ती करेंगे। 

अब ऐसे में अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि कल यानी शुक्रवार के दिन शेयर बाजार खुला रहेगा या नहीं तो आपको बता दें कि दि शेयर बाजार 14 मार्च को होली के कारण बंद रहेगा। 

होली के दिन शेयर बाजार बंद रहेगा

स्टॉक एक्सचेंजों के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक शुक्रवार 14 मार्च को शेयर बाजार होली के कारण बंद रहेगा। कल इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट और SLB सेगमेंट सब बंद रहेगा। इसके अलावा करेंसी डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट भी बंद रहेगा। 

अब कब खुलेगा शेयर बाजार? 

शेयर बाजार अब तीन दिनों के बाद सोमवार 17 मार्च को खुलेगा। सोमवार को BSE और NSE पर सामान्य ट्रेडिंग (9:15 - 3:30) होगी।  

होली के बाद मार्च में और कब छुट्टी?

BSE और NSE की आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक, होली के बाद, शेयर बाजार की अगली छुट्टी 31 मार्च 2025 को ईद-उल-फितर (रमजान ईद) के कारण होगी। 

साल 2025 में और कब-कब बंद रहेगा बाजार?

अप्रैल में शेयर बाजार में तीन दिन बंद रहेगा। 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती, 14 अप्रैल 2025 को डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती और 18 अप्रैल 2025 को गुड फ्राइडे के कारण स्टॉक मार्कट बंद रहेगा।

मई 2025 में बाजार सिर्फ 1 दिन के लिए बंद रहेगा। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र दिवस है और इसलिए शेयर बाजार इस दिन बंद रहेगा। जून और जुलाई में शेयर मार्केट में कोई छुट्टी नहीं है।

अगस्त में दो दिन बाजार बंद रहेगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 27 अगस्त गणेश चतुर्थी के कारण स्टॉक मार्कट में कामकाज नहीं होगा। इसके बाद सितंबर में मार्केट में कोई छुट्टी नहीं होगी।

अक्टूबर की बात करें तो तीन दिन छुट्टी रहेगी- 02 अक्टूबर को गांधी जयंती, 21 अक्टूबर को दिवाली - हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार 1 घंटे के लिए खुलेगा, 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा।

नवंबर में शेयर बाजार सिर्फ 05 तारिख को श्री गुरु नानक देव के प्रकाश गुरुपर्व के कारण बंद रहेगा और दिसंबर में क्रिसमस के कारण शेयर बाजार 25 दिसंबर को बंद रहेगा। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 13, 2025