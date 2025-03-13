TCS, Infosys, HCL Tech, Wipro सहित अन्य IT Stocks में कमाई का कितना चांस? Morgan Stanley से जानिए टारगेट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 20 जनवरी को टैरिफ के पहले दौर की घोषणा के बाद से LTIMindtree Ltd (23%), TCS (14%), Infosys Ltd (12.74%), HCL Technologies (14.42%), Wipro (12%), Tech Mahindra (14.45%), Mphasis (20.72%) और Coforge (15.42%) जैसे आईटी शेयरों में गिरावट आई है।
IT Stocks Share Price Target: इस साल 20 जनवरी से आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley के मुताबिक यह गिरावट तब आई है जब अमेरिका में इकनोमिक ग्रोथ 2025-2026 में लगभग 2% या उससे कम होने की उम्मीद है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 जनवरी को अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ टैरिफ वॉर शुरू किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव की आशंका में ग्लोबल बाजारों में गिरावट आई।
भारतीय आईटी कंपनियां जिनमें से अधिकांश अमेरिका को अपनी सर्विस एक्सपोर्ट करती हैं, के शेयरों में तब से 23% तक की गिरावट आई है।
कौन सी कंपनियों के शेयरों में कितनी गिरावट?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 20 जनवरी को टैरिफ के पहले दौर की घोषणा के बाद से LTIMindtree Ltd (23%), TCS (14%), Infosys Ltd (12.74%), HCL Technologies (14.42%), Wipro (12%), Tech Mahindra (14.45%), Mphasis (20.72%) और Coforge (15.42%) जैसे आईटी शेयरों में गिरावट आई है।
Nifty IT इंडेक्स में 14.3% और BSE IT इंडेक्स में लगभग दो महीने में 15.29% की गिरावट आई है।
IT Services Companies Growth Outlook
ब्रोकरेज Morgan Stanley ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26/27 में रेवेन्यू ग्रोथ वित्त वर्ष 24/25 के अपने न्यूनतम स्तर से उबर जाएगी, जिसे आंशिक रूप से फाइनेंशियल सर्विस और हाईटेक वर्टिकल में सुधार से मदद मिलेगी।
ब्रोकरेज ने आगे कहा कि ग्रोथ के लिए जोखिम बढ़ गए हैं जिसके कारण ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए अपने ग्रोथ के पूर्वानुमानों को 100-200 बीपीएस तक कम कर दिया है।
TCS Share Price Target
ब्रोकरेज Morgan Stanley ने इस शेयर पर Overweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 3,950 रुपये पर रखा है।
Infosys Share Price Target
ब्रोकरेज Morgan Stanley ने इस शेयर पर Equalweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,740 रुपये पर रखा है।
HCL Technologies Share Price Target
ब्रोकरेज Morgan Stanley ने इस शेयर पर Equalweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,600 रुपये पर रखा है।
Wipro Share Price Target
ब्रोकरेज Morgan Stanley ने इस शेयर पर Underweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 265 रुपये पर रखा है।
Tech Mahindra Share Price Target
ब्रोकरेज Morgan Stanley ने इस शेयर पर Equalweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,550 रुपये पर रखा है।
LTIMindtree Share Price Target
ब्रोकरेज Morgan Stanley ने इस शेयर पर Overweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 5,800 रुपये पर रखा है।
L&T Technology Share Price Target
ब्रोकरेज Morgan Stanley ने इस शेयर पर Equalweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 5,000 रुपये पर रखा है।
Mphasis Share Price Target
ब्रोकरेज Morgan Stanley ने इस शेयर पर Equalweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2,570. रुपये पर रखा है।
Coforge Share Price Target
ब्रोकरेज Morgan Stanley ने इस शेयर पर Overweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 9,400. रुपये पर रखा है।
Cyient Share Price Target
ब्रोकरेज Morgan Stanley ने इस शेयर पर Underweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 5400. रुपये पर रखा है।
Tata Elxsi Share Price Target
ब्रोकरेज Morgan Stanley ने इस शेयर पर Underweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1210. रुपये पर रखा है।