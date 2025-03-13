Lip Bu Tan Intel CEO: मिला नया लीडर, कंपनी की वापसी के लिए तैयार लिप-बू टैन

Intel ने लिप-बू टैन (Lip-Bu Tan) को CEO नियुक्त किया है। वह पैट गेलसिंगर (Pat Gelsinger) की जगह लेंगे, जो पिछले साल रिटायर हो गए थे। लिप-बू टैन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लीडर हैं और पहले कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स (Cadence Design Systems) के CEO रह चुके हैं। साल 2022 से 2024 तक वे Intel के बोर्ड के मेंबर भी थे। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब कंपनी को बाजार में गिरावट और बढ़ते कॉम्पीटिशन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

Intel को फिर से मजबूत बनाने की स्ट्रैटेजी

Lip-Bu Tan ने अपने पहले मैसेज में कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वह Intel को दोबारा इंडस्ट्री की टॉप कंपनी बनाने पर फोकस करेंगे। उन्होंने माना कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन कंपनी के पास वह सभी कैपेसिटी हैं जो इसे फिर से आगे बढ़ने में मदद करेंगी।

उन्होंने कर्मचारियों को यह भी बताया कि भविष्य में कंपनी की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से इंजीनियरिंग पर फोकस होगी। उनका मानना है कि अगर Intel को फिर से बाजार में मजबूती से खड़ा करना है, तो उसे बेस्ट प्रोडक्ट विकसित करने होंगे, ग्राहकों की जरूरतों को समझना होगा और अपने वादों पर खरा उतरना होगा।

Intel के लिए तीन सिद्धांत

लिप-बू टैन ने Intel के लिए तीन मूल सिद्धांतों पर जोर दिया है। उनका कहना है कि कंपनी को कड़ी मेहनत करनी होगी और ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव देना होगा।

उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करें और कंपनी को दोबारा सफल बनाएं।

चिप डिजाइन और फाउंड्री बिजनेस पर फोकस

Intel के लिए यह समय काफी जरूरी है क्योंकि उसे TSMC और Samsung जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। लिप-बू टैन का मानना है कि Intel को अपनी चिप डिजाइन (Chip Design) और सेमीकंडक्टर निर्माण (Semiconductor Manufacturing) के सेक्टर में और मजबूती लानी होगी।

टीमवर्क और तेज फैसले लाने होंगे बदलाव

लिप-बू टैन का मानना है कि कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी टीम है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे एकजुट होकर काम करें और किसी भी स्थिति में हार न मानें।

शेयरधारकों का भरोसा दोबारा जीतना जरूरी

लिप-बू टैन ने इस बात पर भी जोर दिया कि Intel को अपने निवेशकों का भरोसा दोबारा जीतना होगा। उनका मानना है कि अगर कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतरीन प्रोडक्ट और सर्विस देगी, तो इसका सीधा असर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर पड़ेगा।

Intel का नया चैप्टर शुरू

लिप-बू टैन की नियुक्ति के साथ ही Intel के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और रणनीतिक सोच (Strategic Vision) कंपनी को फिर से सेमीकंडक्टर उद्योग (Semiconductor Industry) में टॉप बना सकती है।

हालांकि, Intel के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन टैन का मानना है कि अगर पूरी टीम एकजुट होकर काम करे, तो कंपनी दोबारा इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत हासिल कर सकती है।