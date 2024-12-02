scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारShare Market: बाजार ने 24,250 के लेवल किए हासिल, अब क्या होगा

Share Market: बाजार ने बड़े सिग्नल को किया पार, अब क्या होगा

सोमवार को निफ्टी 50 में अच्छी तेजी देखने मिली। लगातार दूसरे सत्र में हरे निशान पर क्लोजिंग हुई। इसकी वजह प्रमुख कंपनियों जैसे रिलायंस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के शेयरों ने मजबूत प्रदर्शन किया।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 2, 2024 17:09 IST

सोमवार को निफ्टी 50 में अच्छी तेजी देखने मिली। लगातार दूसरे सत्र में हरे निशान पर क्लोजिंग हुई। इसकी वजह प्रमुख कंपनियों जैसे रिलायंस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के शेयरों ने  मजबूत प्रदर्शन किया।

निफ्टी 145 अंक बढ़कर 24,276 पर पहुंचा तो वहीं सेंसेक्स 445 अंक बढ़कर 80,248 पर पहुंचता दिखा। मिडकैप इंडेक्स 1% बढ़ा, जबकि निफ्टी में 0.5% की वृद्धि हुई। मिडकैप इंडेक्स ने 608 अंक बढ़कर 57,001 का आंकड़ा छुआ।

advertisement

ब्रोकरेज एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि भारत की जुलाई-सितंबर तिमाही की जीडीपी 7 तिमाहियों के निचले स्तर पर गिरने और अमेरिकी राष्ट्रपति-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के जरिए BRICS देशों से अमेरिका के लिए निर्यात पर 100% शुल्क लगाने की धमकी के बाद, अगर डॉलर ट्रेडिंग करेंसी के रूप में बदलने की कोशिश करता है, तो बाजार में शॉर्ट टर्म में कमजोरी देखने को मिल सकती है।

सीमेंट कंपनियों के शेयरों में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि विश्लेषकों का मानना है कि वे वित्तीय वर्ष के दूसरे हाफ में उच्च मांग के कारण कीमतें बढ़ा सकती हैं। लोग कीमतों में संभावित वृद्धि की उम्मीद में खरीदारी कर रहे हैं। अल्ट्राटेक और ग्रासिम निफ्टी 50 में टॉप गेनर्स रहे हैं। 

ओला इलेक्ट्रिक ने 6% की वृद्धि हुई, जब कंपनी ने महीने के अंत तक अपने स्टोर्स को 4,000 तक बढ़ाने की योजना की घोषणा की। कंपनी के संस्थापक और प्रमोटर भविश अग्रवाल ने कहा कि वह अपनी कंपनी की 1.10% इक्विटी को गिरवी रखने की योजना बना रहे हैं। यह कदम EV निर्माता के लिए एक पहला माना जा रहा है।

इस बीच, कोचिन शिपयार्ड 5% बढ़ा, क्योंकि उसने रक्षा मंत्रालय से ₹1,000 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त किया। बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने लगभग 3% की वृद्धि की, क्योंकि अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने YESINTEK, एक मोनोकोनल एंटीबॉडी को स्वीकृति दी है।

डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने 6% की वृद्धि की, जब कंपनी ने गूगल पिक्सल उपकरणों का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की। बजाज ऑटो और मारुति ने वृद्धि की, जबकि हीरो मोटो ने मंथली ऑटो बिक्री आंकड़ों के बाद गिरावट दर्ज की। इस बीच इंश्योरेंस स्टॉक्स पर दबाव बना रहा, जिसमें HDFC लाइफ निफ्टी के टॉप लूजर्स हे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 2, 2024