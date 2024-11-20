Stock Market: क्या शेयर बाज़ार आज खुल गया?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार, 20 नवंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में कारोबार नहीं होगा। इस दिन सभी प्रमुख सेगमेंट जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, ब्याज दर डेरिवेटिव और एसएलबी में कोई व्यापार नहीं होगा। बाजार में पूरी तरह से ठप हो जाएगा और सभी गतिविधियां स्थगित रहेंगी।

वहीं, सुबह के सत्र में कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (ईजीआर) खंड भी बंद रहेंगे, लेकिन ये शाम 5:00 बजे से रात 11:55 बजे तक फिर से खुले रहेंगे।

महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव होंगे, और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी।

शेयर बाजार में हालिया सुधार

हाल ही में भारतीय शेयर बाजारों में सुधार के संकेत देखने को मिले हैं। मंगलवार को सात दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स में 239 अंकों की वृद्धि हुई, जो 77,578.38 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 23,518 पर बंद हुआ। इस दौरान ऑटो, रियल्टी और मीडिया सेक्टर में बढ़त देखी गई, जबकि मेटल और पीएसयू बैंक शेयरों में कमजोरी रही।

निफ्टी का तकनीकी दृष्टिकोण

निफ्टी ने अपने दैनिक चार्ट पर एक दोजी कैंडल बना लिया, जो निवेशकों की हिचकिचाहट को दर्शाता है। विश्लेषकों का कहना है कि जब तक निफ्टी 23,800 के स्तर से ऊपर नहीं जाता, तब तक अल्पकालिक दृष्टिकोण मंदी का रहेगा। हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि 23,500 के ऊपर रहने से इसमें तेजी का रुझान बन सकता है, जिससे निफ्टी 23,700-23,800 की ओर बढ़ सकता है।

बीएसई और एनएसई पर 21 नवंबर, गुरुवार को फिर से कारोबार शुरू होगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

