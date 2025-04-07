scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारगिरते बाजार में इस शेयर में लगाएं पैसा! दिग्गज ब्रोकरेज Axis Securities का दांव - 10% उछलेगा भाव

गिरते बाजार में इस शेयर में लगाएं पैसा! दिग्गज ब्रोकरेज Axis Securities का दांव - 10% उछलेगा भाव

ब्रोकरेज के मुताबिक अगले 6-9 महीने में शेयर 10% भागेगा। चलिए जानते हैं कौन सा स्टॉक है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 7, 2025 13:04 IST

Stock in Focus: सोमवार को जारी भारी गिरावट के बीच दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने एक ऐसा शेयर चुना है जो आपको लॉन्ग टर्म में जबरदस्त मुनाफा कमा कर दे सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक अगले 6-9 महीने में शेयर 10% भागेगा। 

हालांकि आज यह शेयर 4% से ज्यादा टूटकर ट्रेड कर रहा है। Axis Securities ने इस शेयर का टारगेट प्राइस भी बताया है। जिस स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Astral Limited.

advertisement

Astral Share Price Target

ब्रोकरेज Axis Securities ने इस शेयर का टारगेट प्राइस 1,475 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है की अगले 6-9 महीने में शेयर 10% चढ़ेगा। 

Astral Share Price

दोपहर 12:35 बजे तक शेयर एनएसई पर स्टॉक 4.40% या 58.80 रुपये टूटकर 1,278.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.29% या 57.30 रुपये गिरकर 1279.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Astral Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 36 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 17 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 5 साल में स्टॉक 133 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Astral Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार नवंबर 2024 में 1.50 रुपये, अगस्त 2024 में 2.250, अक्टूबर 2023 में 1.50 रुपये, अगस्त 2023 में 2.250 रुपये और नवंबर 2022 में 1.250 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Astral Bonus History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मार्च 2023 में 1:3, मार्च 2021 में  1:3 और सितंबर 2019 में 1:4 के रेश्यो में बोनस जारी किया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 7, 2025