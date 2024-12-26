इस Stock में 8 दिन से Upper Circuit, एक महीने में 60 प्रतिशत उछाल, FIIs का भी निवेश

scorecardresearch
Sagility India Ltd. के शेयर गुरुवार को फिर से 5% अपर सर्किट में लॉक हो गए हैं। यह स्टॉक के लिए लगातार आठवां दिन है जब इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। मंगलवार को भी इस स्टॉक ने 5% का उछाल दर्ज किया था।

Harsh Verma
Dec 26, 2024

Sagility India Ltd. के शेयर गुरुवार को फिर से 5% अपर सर्किट में लॉक हो गए हैं। यह स्टॉक के लिए लगातार आठवां दिन है जब इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। मंगलवार को भी इस स्टॉक ने 5% का उछाल दर्ज किया था।

आखिरी आठ सत्रों में यह स्टॉक 30 प्रतिशत बढ़ चुका है। सागिलिटी को पिछले हफ्ते दो विदेशी ब्रोकरेज फर्मों से पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली है। 20 दिसंबर को, ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने स्टॉक पर कवरेज शुरू करते हुए इसे "खरीदें" रेटिंग दी और ₹52 का प्राइस टारगेट तय किया।

जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि Sagility India Ltd. बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है और कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट में वित्त वर्ष 2025-2027 के दौरान 12% और 40% की कंपाउंडेड एंन्युअल ग्रोथ रेट (CAGR) होने की संभावना है।

वे यह भी उम्मीद करते हैं कि इस दौरान सागिलिटी का EBIT मार्जिन लगभग दोगुना होकर 16.5% हो जाएगा। इसी तरह मंगलवार को जेपीमॉर्गन ने सागिलिटी पर कवरेज शुरू की और इसे "ओवरवेट" रेटिंग दी, साथ ही ₹54 का प्राइस टारगेट तय किया।

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अमेरिकी हेल्थकेयर बाजार में आउटसोर्सिंग बढ़ने के कारण इस स्टॉक के लिए सकारात्मक रुझान बने हैं, और यह 2024-2027 के वित्तीय वर्षों के दौरान एडजस्टेड अर्निंग्स में 18% की CAGR की उम्मीद कर रहे हैं।

सागिलिटी इंडिया के शेयर ₹51.37 पर 5% की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहे हैं। यह स्टॉक अपने आईपीओ मूल्य ₹30 से लगभग दोगुना हो चुका है और पिछले एक महीने में इसमें 60% से ज्यादा का उछाल आया है।

कंपनी में FIIs की 6.90% और DIIs की 6.31% हिस्सेदारी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 26, 2024