5 रुपए के स्टॉक में Upper Circuit, स्टॉक स्प्लिट से लेकर DIIs की भी हिस्सेदारी

Nandan Denims Ltd. के शेयर आज 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ ₹5.09 प्रति शेयर तक चढ़ गए। यह ₹4.84 के पिछले क्लोजिंग प्राइस से एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है। स्टॉक का 52-वीक का हाई ₹7.35 प्रति शेयर है, जबकि 52 वीक लो ₹2.62 प्रति शेयर था।

नंदन डेनिम्स की मार्केट कैप ₹700 करोड़ से अधिक है। सितंबर 2024 तक, कंपनी के प्रमोटर के पास अधिकतम 51.01 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सितंबर 2024 में, DII ने 2,03,07,000 शेयर खरीदे, जो 1.41 प्रतिशत है और अपनी हिस्सेदारी को 0.07 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.48 प्रतिशत कर लिया। कंपनी के शेयर का PE 15x है, जबकि इंडस्ट्री का PE 28x है। ₹2.60 (52-वीक का न्यूनतम मूल्य) से ₹5.09 प्रति शेयर तक, स्टॉक में 95.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नंदन डेनिम्स लिमिटेड (NDL), जो 1994 में चिरिपाल ग्रुप के एक अहम हिस्से के रूप में स्थापित हुआ। ये कंपनी टेक्सटाइल ट्रेडिंग से वैश्विक डेनिम निर्माता के रूप में खुद को बदल लिया है। आज यह भारत का प्रमुख और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डेनिम निर्माता है, जो 27 देशों और प्रमुख भारतीय खुदरा विक्रेताओं में एक विशाल ग्राहक आधार की सेवा करता है। NDL की विस्तृत उत्पाद श्रृंखला, जिसमें 2,000 से अधिक सालाना डेनिम वेरिएशंस, शर्टिंग फैब्रिक्स और स्थायी ऑर्गेनिक कॉटन यार्न शामिल हैं, एक मजबूत इन-हाउस R&D विभाग के जरिए समर्थित है, जो टेक्सटाइल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

तिमाही परिणामों के अनुसार, Q2FY25 में कुल आय में 104 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर ₹852.17 करोड़ हो गई और शुद्ध लाभ में 7 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹8.78 करोड़ हो गया, जो Q2FY24 की तुलना में है। हाफ-ईयर परिणामों को देखें तो, H1FY25 में कुल आय में 61 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹1,576.03 करोड़ और शुद्ध लाभ में 64 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹16.27 करोड़ हो गया, जो H1FY24 की तुलना में है। सालाना परिणामों में, कंपनी ने FY24 में ₹2,010.1 करोड़ की नेट बिक्री की घोषणा की, जो FY23 में ₹2,026.8 करोड़ थी, जबकि शुद्ध लाभ में 8,385 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹45 करोड़ हो गया, जो FY23 में ₹0.53 करोड़ था।

नंदन डेनिम्स लिमिटेड (NDL) ने 10-के-1 स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। इसका मतलब है कि प्रत्येक ₹10 के मौजूदा शेयर को दस नए ₹1 के शेयरों में विभाजित किया जाएगा। स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स-डेट 19 सितंबर 2024 थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।