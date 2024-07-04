SME IPO की शुरुआती कीमत लिस्टिंग के दिन प्री-ओपन में 90% तक सीमित रहेगी: NSE

scorecardresearch
नेशनल स्टोक एक्सचेंज (NSE) ने आज जारी एक सर्कुलर में कहा, "90% की मूल्य नियंत्रण सीमा केवल SME सेगमेंट पर लागू होगी, मेनबोर्ड IPO/रीलिस्टेड सिक्योरिटीज/पब्लिक डेट पर नहीं।"

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 4, 2024 16:32 IST
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने गुरुवार, 4 जुलाई, 2024 को प्री-ओपन सेशन के दौरान SME इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए इश्यू प्राइस से 90% तक की कुल सीलिंग लगाने का फ़ैसला किया है।

नेशनल स्टोक एक्सचेंज (NSE) के अनुसार, यह कार्रवाई SME प्लेटफ़ॉर्म के IPO के लिए विशेष प्री-ओपन सेशन के दौरान एक्सचेंजों में ओपनिंग प्राइस डिस्कवरी को स्टैंडराइज्ड करने के लिए की गई है।

नेशनल स्टोक एक्सचेंज (NSE) ने आज जारी एक सर्कुलर में कहा, "90% की मूल्य नियंत्रण सीमा केवल SME सेगमेंट पर लागू होगी, मेनबोर्ड IPO/रीलिस्टेड सिक्योरिटीज/पब्लिक डेट पर नहीं।"

Also Read: Market Closing Bell: मिडकैप और स्मॉलकैप में रिकॉर्ड तेजी, एक्सपायरी के दिन भी बाज़ार में गिरावट नहीं

NSE के अनुसार, सर्कुलर तुरंत प्रभावी होगा। NSE का यह कदम ऐसे समय में आया है जब IPO/प्राइमरी मार्केट में 17 वर्षों में किसी भी कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही सबसे मजबूत रही।

2024 में अब तक, लगभग 120 SME व्यवसायों ने अपने IPO लॉन्च किए हैं। इनमें से 98 एसएमई आईपीओ प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुए, जबकि 18 पेशकश मूल्य में कमी पर कारोबार कर रहे थे।

वर्तमान में, Ganesh Green Bharat, Aqua Infra and Research और Ambey Labs  के IPO  ऑफर के लिए उपलब्ध हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
